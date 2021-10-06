Source: Russia Federal Space

#РКК Энергия#Космодромы#Байконур#Причал#Прогресс М-УМ06.10.2021 10:44

Сборка корабля с узловым модулем «Причал»

На техническом комплексе космодрома Байконур начались работы по интеграции узлового модуля «Причал» в состав транспортного грузового корабля-модуля «Прогресс М-УМ», который должен доставить на Международную космическую станцию новый компонент российского сегмента.

В соответствии с графиком специалисты Ракетно-космической корпорации «Энергия» и профильных предприятий Роскосмоса приступили к окончательной сборке корабля «Прогресс М-УМ» в монтажно-испытательном корпусе площадки № 254. После завершения тестирования бортовой автоматики и подготовительных мероприятий модуль «Причал» штатно прошел процедуру контрольного набора стартовой готовности с использованием наземного испытательного оборудования.

Затем модуль с помощью кран-балки был установлен на переходник приборно-агрегатного отсека корабля и зафиксирован механическими связями. Дальнейшие сборочные операции предусматривают соединение и проверку электросиловых коммуникаций и командно-информационных интерфейсов модуля и отсека.

Данный отсек представляет собой служебный блок модуля «Прогресс М-УМ», оснащенный аппаратурой систем управления полетом, средствами энергоснабжения и комбинированной двигательной установкой. Он должен обеспечить довыведение корабля на рабочую орбиту, автоматическое сближение с МКС и стыковку модуля «Причал» с надирным портом многоцелевого лабораторного модуля «Наука».

Универсальный узловой модуль «Причал» разработки и производства РКК «Энергия» им. С.П. Королева (входит в состав Госкорпорации «Роскосмос») предназначен для расширения технических и эксплуатационных возможностей российского сегмента МКС. Запуск модуля «Причал» на борту ракеты-носителя «Союз-2.1б» планируется в ноябре 2021 года с космодрома Байконур.

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