Source: Russia Federal Space

#СМИ#РИА Новости#Дмитрий Рогозин#Пилотируемая космонавтика#Туристы07.10.2021 01:29

Роскосмос получил два потенциальных заказа от космических туристов

Два потенциальных заказа от космических туристов поступили в Роскосмос в прошедшие дни, это подтверждает, что фильм «Вызов» уже себя оправдал, заявил гендиректор Госкорпорации Дмитрий Рогозин.

«Уже прямо перед вылетом на Байконур поступило два звонка от перспективных космических туристов, которые … считают, что четыре месяца они могут посвятить подготовке к тому, чтобы реализовать свою собственную мечту», — сказал он на пресс-конференции после стыковки корабля с «киноэкипажем» к МКС.

Он уточнил, что пока не может назвать фамилии потенциальных космических туристов. По словам Рогозина, эти две заявки Роскосмос получил «на разогреве» самого проекта «Вызов».

Таким образом, проект уже себя коммерчески себя оправдал еще до выхода фильма в прокат, констатировал глава Роскосмоса.

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