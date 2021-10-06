Source: Russia Federal Space

#ИСС Решетнева#МФТИ05.10.2021 21:24

Развитие сотрудничества ИСС с МФТИ

Компания «Информационные спутниковые системы» имени академика М.Ф. Решетнёва» (ИСС, входит в состав Госкорпорации «Роскосмос») и Московский физико-технический институт заключили Соглашение о стратегическом партнёрстве.

Документ, подписанный на военно-техническом форуме «АРМИЯ-2021», определяет принципы взаимодействия сторон в подготовке кадров и реализации программы научно-технического сотрудничества.

МФТИ — участник ключевых проектов компании ИСС по созданию прорывных технологий спутникостроения. Совместные исследования и разработки выполняются в рамках программы инновационного развития Решетнёвской фирмы, а также деятельности технологической платформы «Национальная информационная спутниковая система». В числе приоритетных направлений сотрудничества ИСС и МФТИ — целевая подготовка и повышение квалификации сотрудников спутникостроительной фирмы.

Дальнейшая интеграция предприятия и вуза предусмотрена разработанной в компании ИСС Комплексной научно-технической программой полного инновационного цикла «Глобальные информационные спутниковые системы» до 2025 года.

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