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#НПО Энергомаш06.10.2021 22:55

Работник НПО Энергомаш стал призером Московского областного чемпионата «Абилимпикс-2021»

Слесарь механосборочных работ 4 разряда Владимир Попков занял призовое второе место в компетенции «Слесарное дело» регионального этапа чемпионата по профессиональному мастерству для лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс». Соревнования проходили 29 и 30 сентября 2021 года. Площадками чемпионата стали образовательные учреждения среднего профессионального и высшего образования Московской области.

Участники показали уровень своего профессионального мастерства в самых разных профессиональных областях: от кондитерского дела, торговли и обслуживания автомобилей до предпринимательства, IT-технологий и робототехники. Научно-производственное объединение «Энергомаш» имени академика В.П. Глушко (входит в состав Госкорпорации «Роскосмос») впервые принимает участие в «Абилимпиксе», но, как отметил главный специалист Центра подготовки персонала Игорь Лукашевич, начало положено, и в будущем работники нашего предприятия с ограниченными возможностями здоровья смогут демонстрировать свои профессиональные достижения на данном чемпионате.

По словам самого участника VII Московского областного чемпионата «Абилимпикс» Владимира Попкова, задание на конкурсе было интересное, так как сильно отличалось от его ежедневной работы — необходимо было не только выполнить сверление, зенкование, нарезание резьбы соответствующих отверстий, но и осуществить гибку и сборку детали согласно чертежу.

«В процессе работы на предприятии я некоторые операции, которые были заданы на конкурсе, не выполняю, так как здесь другие требования, — рассказал Владимир. — Выполнить задание чемпионата было не сложно, ведь я занимаюсь слесарным делом всю жизнь. На слесаря выучился еще в школе, и с тех пор все время работаю руками. На Энергомаше тружусь уже более 10 лет. И большим плюсом нашего предприятия считаю, что у нас, в отличие от многих коммерческих организаций, более строго соблюдается соответствие работы требованиям технологической документации. Это важно для поддержания высокого качества продукции».

I Московский областной чемпионат «Абилимпикс» состоялся в 2015 году. 50 участников соревновались по 10 профессиональным компетенциям. В 2021 году проходил уже VII Московский областной чемпионат «Абилимпикс» — это 35 площадок проведения, более 700 участников в трех возрастных категориях, 88 профессиональных компетенций.

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