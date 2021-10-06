Source: Russia Federal Space

#Роскосмос06.10.2021 14:42

Презентация продукции и технологий инновационных высокотехнологичных компаний

Исследовательско-аналитический центр Госкорпорации «Роскосмос» совместно с Фондом «Сколково» провел презентацию продукции и технологий инновационных высокотехнологичных компаний в интересах организаций Госкорпорации «Роскосмос».

С докладами выступили представители 18 инновационных компаний, реализующих проекты по разработке аддитивных технологий, систем трехмерного сканирования, новых материалов, технологий обработки и упрочнения металлических деталей, сварки, промышленной робототехники.

В презентации приняли активное участие ведущие организации Госкорпорации «Роскосмос», участвующие в разработке, проектировании и эксплуатации перспективных образцов ракетно-космической техники.

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