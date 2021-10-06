На площадке Общероссийского народного фронта обсудили формирование реестра физкультурно-спортивных организаций, посетители которых могут получить налоговый вычет

Source: Russia Ministry of Sport

Общероссийский народный фронт провёл экспертное совещание по теме «Социальный налоговый вычет за занятия спортом: начало кампании в субъектах», на котором представители Министерства спорта Российской Федерации, Федеральной налоговой службы, региональных ведомств и отделений ОНФ обсудили организацию процесса сбора информации для реестра.

В совещании приняли участие директор Департамента физической культуры и массового спорта Минспорта России Максим Уразов, президент Федерации фитнес-аэробики России Татьяна Полухина, заместитель руководителя Исполкома ОНФ Арсений Беленький, представитель ФНС России, а также в режиме ВКС руководители и представители 83 органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области физической культуры и спорта и представители фитнес-индустрии.

Максим Уразов рассказал, что попасть в реестр могут физкультурно-спортивные организации и индивидуальные предприниматели, основные виды деятельности которых включают в себя непосредственно оказание услуги по физическому развитию и физической подготовке, в том числе проведение физкультурных мероприятий.

Заявление о включении в реестр и необходимые документы направляются в региональные органы исполнительной власти в области физической культуры и спорта до 16 октября. Региональные ведомства самостоятельно проверяют организации на соответствие ОКВЭД и на отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков, а итоговый список до 1 ноября отправляют в Минспорт России.

Максим Уразов также отметил, что поскольку такой вычет вводится впервые, регионам даются большие полномочия по формированию первичных списков поставщиков спортивных услуг. При этом региональным властям было предложено для решения соответствующих вопросов сформировать расширенные комиссии, куда могут войти не только представители органов власти, но также бизнеса и общественности, в том числе ОНФ.

Татьяна Полухина подняла вопрос о сотрудниках, непосредственно оказывающих физкультурно-оздоровительные услуги.

Согласно правилам формирования и ведения перечня физкультурно-спортивных организаций, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в области физической культуры и спорта в качестве основного вида деятельности, утверждённым постановлением Правительства Российской Федерации от 06.09.2021 г. № 1501, установлены критерии включения физкультурно-спортивных организаций, индивидуальных предпринимателей в перечень организаций. Так, подпунктом в) пункта 2 Правил установлено требование о наличии в штате физкультурно-спортивной организации, индивидуального предпринимателя работников, непосредственно задействованных в предоставлении физкультурно-оздоровительной услуги, имеющих образование не ниже среднего профессионального образования в области физической культуры и спорта или прошедших переподготовку по программам дополнительного профессионального образования в области физической культуры и спорта. Отсутствие в штате работника, соответствующего указанным требования, будет являться основанием для отказа уполномоченного органа во включении организации в Перечень в соответствии с пунктом 6 Правил.

Также на совещании выступили министр спорта Республики Башкортостан Руслан Хабибов и заместитель председателя Правительства Калининградской области – министр спорта Калининградской области Наталья Ищенко. В рамках обсуждения было доложено о работе по информированию и организации сбора заявок.

«Мы видим, что федеральные и региональные власти заинтересованы реализовать меру по налоговому вычету за занятия спортом максимально комфортно как для бизнеса, так и для людей. Со своей стороны будем помогать вовремя собирать обратную связь и находить оптимальные решения», – заявила член комиссии Госсовета по туризму, физической культуре и спорту от ОНФ Ольга Позднякова.

Проведённый мониторинг показал, что более половины субъектов Российской Федерации разместили на официальных сайтах региональных ведомств, курирующих спорт, информацию о наличии социального вычета, описан алгоритм действий компаний для попадания в реестр и формы документов для подачи заявления.

«Мы видим динамику улучшения информирования региональных организаций: если в конце сентября информация о налоговом вычете за занятия спортом была размещена на восьми сайтах, то 4 октября – уже на 46-ти. Важно, чтобы все заинтересованные спортивные организации были проинформированы и успели подать заявление для включения в реестр, чтобы в следующем году люди могли получить вычет за занятия спортом, – сообщил Арсений Беленький. – Особенно для ОНФ важно, чтобы в реестр попали организации, оказывающие услуги по занятию физкультурой и спортом детям».

Минспорт России и ОНФ договорились о повторном совместном обсуждении текущих вопросов формирования реестра поставщиков спортивных услуг с участием представителей всех регионов.

Пресс-служба Минспорта России

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