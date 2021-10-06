Source: Russia Federal Space

#ЦЭНКИ#КЦ Восточный#Космодромы#Восточный#OneWeb06.10.2021 16:45

Завершена сборка космической головной части под миссию OneWeb № 49

На Восточном завершена сборка космической головной части ракеты космического назначения «Союз-2.1б» в рамках миссии OneWeb № 49. В монтажно-испытательном корпусе космодрома проведена накатка обтекателя на головной блок и проведены электрические испытания.

В настоящее время космическая головная часть в полном объеме подготовлена к транспортированию в монтажно-испытательный корпус ракеты-носителя.

Носитель в свою очередь прошел полный цикл испытаний на Техническом комплексе и в настоящее время готов к общей сборке ракеты космического назначения. Общая сборка — это заключительная операция перед её вывозом на стартовый комплекс.

[embedded content]

MIL OSI