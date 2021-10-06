Source: Russia – Council of the Federation

Сенаторы в ходе «правительственного часа» обсудили реализацию Стратегии развития Арктической зоны страны.

На 509-м заседании Совета Федерации в ходе «правительственного часа» на тему «О реализации стратегии развития Арктической зоны Российской Федерации» выступил заместитель Председателя Правительства РФ – полномочный представитель Президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.

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Он отметил, что Арктическая зона РФ располагается на территории 9 субъектов. Четыре субъекта входят в Арктическую зону полностью, пять — частично. Низкая плотность населения, суровые климатические условия создают ряд препятствий для освоения российской части Арктики, повышения качества жизни людей. «Арктика обладает рядом преимуществ, таких как значительные запасы полезных ископаемых: природного газа, нефти, платины, меди, титана. Нефтегазовые месторождения в Ямало-Ненецком и Ненецком автономных округах, месторождение никеля в Норильске являются крупнейшими не только в Российской Федерации, но и в мире. На территории Арктической зоны формируется более 20 процентов российского экспорта», — подчеркнул вице-премьер.

Юрий Трутнев напомнил, что работа в Арктической зоне была начата в феврале 2019 г, когда Президент России Владимир Путин принял решение об отнесении развития Арктики к компетенции Минвостокразвития, была реорганизована Государственная комиссия по развитию Арктики.

По его словам, за два с половиной года была создана законодательная база для повышения инвестиционной привлекательности этой территории, разработаны и приняты Основы государственной политики РФ в Арктике, Стратегия развития Арктической зоны РФ и обеспечения национальной безопасности на период до 2035 года, план мероприятий по их реализации. Всего было принято 6 Федеральных законов и 40 нормативных актов.

«Сегодня мы можем доложить о том, что в Арктике создана система преференций, обеспечивающая ускоренное экономическое развитие региона. Используя опыт работы на Дальнем Востоке, мы сделали эту систему дифференцированной по различным видам экономической деятельности, а значит, и более эффективной», — подчеркнул Юрий Трутнев.

По его словам, системное условие реализации большинства проектов в Арктической зоне — развитие Северного морского пути. Стратегической задача — создание на его базе нового глобального транспортного коридора.

Юрий Трутнев также коротко остановился на планах Правительства РФ по каждому из этих направлений. «Только развитие экономики, строительство новых предприятий, создание новых рабочих мест обеспечит динамику улучшений. В то же время главная цель работы Правительства – создание условий для комфортной жизни и работы людей в Арктике», — заявил вице-премьер.

Одной из важнейших направлений работы по повышению качества жизни людей он назвал создание комфортной городской среды. Особое значение для людей, живущих и работающих в Арктике, имеет авиационное сообщение. Еще одно важное направление работы – развитие науки и технологий. Начата работа по экологическому мониторингу и ликвидации накопленного экологического ущерба.

В ходе «правительственного часа» Юрий Трутнев ответил на вопросы законодателей. Сенаторы обратили особое внимание на ряд наиболее актуальных тем в развитии Арктической зоны, в том числе на необходимость улучшения качества медицины, нехватку кадров, важность закрепления выпускников вузов на Дальнем Востоке и в Арктике, о поддержке промышленных кластеров и другие.

Заместитель Председателя СФ Галина Карелова КареловаГалина Николаевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Воронежской области считает необходимым ускорить решение вопросов о включении подпрограммы «Дети Арктики» в государственную программу по социально-экономическому развитию Арктической зоны и о выделении дополнительных бюджетных ассигнований на ее реализацию в последующие годы. «Настал момент провести подробный мониторинг состояния социальной инфраструктуры Арктического региона с определением этапов решения проблем в этой области. В первую очередь, это касается системы здравоохранения. В целях подготовки медицинских кадров для северных регионов, развития телемедицины целесообразно рассмотреть вопрос о создании Федерального центра арктической медицины».

Кроме этого, сказала парламентарий, особого внимания заслуживают вопросы занятости населения в сфере малого и среднего предпринимательства. «Важно создавать условия для развития субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе привлечения их в крупные проекты».

Вице-спикер СФ также указала, что в целях предупреждения экологических катастроф, включая аварии на промышленных объектах, нужно ускорить несение в Государственную Думу законопроекта о создании государственной системы мониторинга состояния многолетней мерзлоты.

Подводя итоги дискуссии, Валентина Матвиенко МатвиенкоВалентина Ивановнапредставитель от исполнительного органа государственной власти города Санкт-Петербурга подчеркнула, что в рамках «правительственного часа» состоялось деловое, качественное обсуждение. Она отметила, что вопрос развития Арктики имеет важное геополитическое и экономическое значение. Она напомнила о решении руководства страны, согласно которому развитие Дальнего Востока и Арктической зоны является безусловным приоритетом государственной политики.

«Надо создавать все условия, чтобы такие задачи решались. Нам надо сохранить позиции России в Арктике, мы не можем позволить их ослабить», — заявила спикер СФ.

Глава верхней палаты парламента уверена, что необходимо активнее создавать условия для ускоренного развития Арктики и вместе с Правительством РФ работать над конкретными мерами. «Мы видим, что есть понимание того, каким должно быть развитие. В Арктике нужны знаковые крупные проекты, которые дадут огромный положительный эффект во многих областях — не только связанных с экономикой, но и с социальной сферой», — подчеркнула Валентина Матвиенко.

По итогам обсуждения сенаторы приняли за основу проект постановления Совета Федерации «О реализации стратегии развития Арктической зоны Российской Федерации». Документ представил первый заместитель председателя Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Андрей Шевченко. ШевченкоАндрей Анатольевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Оренбургской области

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