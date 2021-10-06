В Санкт-Петербурге пройдёт Женский Забег

Source: Russia Ministry of Sport

13 октября в Санкт-Петербурге в рамках Третьего Евразийского женского форума состоится Женский Забег. Организатор мероприятия – «Лига Героев». Забег пройдёт при поддержке Министерства спорта Российской Федерации, Правительства Санкт-Петербурга, Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации и Фонда Росконгресс.

Ожидается, что на старт выйдут около 500 девушек. Участие в забеге бесплатное. К участницам забега присоединятся именитые спортсменки и известные представительницы бизнеса и политики.

Маршрут Женского Забега будет проходить через Таврический сад. Старт в 9-00. Протяжённость кросса составит три километра.

Во время соревнований для участников и зрителей забега запланированы концертная программа, зона активностей и фото-зона. Все мероприятия пройдут с соблюдением всех санитарных норм.

Третий Евразийский женский форум пройдёт с 13 по 15 октября в Санкт-Петербурге. С 2015 года форум проходит на регулярной основе. Цель проекта – объединить женщин-лидеров со всех континентов для обсуждения роли женщин в современном мире и выработки общих подходов к решению глобальных проблем.

Пресс-служба Минспорта России

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