В. Матвиенко: На Третьем Евразийском женском форуме предпримут максимально возможные меры антиковидной безопасности

Source: Russia – Council of the Federation

Мероприятие будет представительным и пройдет в очном режиме, подчеркнула Председатель СФ.

Третий Евразийский женский форум, который состоится в Санкт-Петербурге 13–15 октября, будет представительным и пройдет в очном режиме. Об этом рассказала журналистам Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. МатвиенкоВалентина Ивановнапредставитель от исполнительного органа государственной власти города Санкт-Петербурга

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«Уверена, форум будет проведен на высочайшем организационном уровне. Встречаться, вести дискуссии и обсуждать роль женщин в новом глобальном мире нужно очно»,- подчеркнула спикер верхней палаты российского парламента.

Валентина Матвиенко сообщила, что в связи с пандемией предприняты исчерпывающие меры, чтобы форум прошел в безопасной обстановке. Она отметила, что с самого первого дня подготовки форума организаторы находятся в тесном сотрудничестве с Роспотребнадзором и лично с его главой Анной Поповой.

По ее словам, в Таврическом дворце и Парламентском центре, где состоятся основные мероприятия, организованы «чистые зоны». Участников будут регулярно тестировать, измерять температуру. Также введен масочный режим, рассадка с учетом социальной дистанции.

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