В Волгограде открылся второй этап Спартакиады Союзного государства для детей и юношества

Source: Russia Ministry of Sport

5 октября в Волгограде состоялась торжественная церемония открытия второго этапа Спартакиады Союзного государства для детей и юношества – Спартакиада среди обучающихся профессиональных образовательных организаций и учреждений профессионально-технического и среднего специального образования «Мы выбираем спорт!».

Соревнования по лёгкой атлетике, плаванию и футболу пройдут на территории Волгоградской государственной академии физической культуры. 278 ребят и девушек поборются за победы в данных видах спорта.

Спартакиада Союзного государства проводится в целях укрепления дружеских связей между российскими и белорусскими школьниками и студентами, развития детско-юношеского спорта как приоритетного направления социальной политики наших стран, а также пропаганды здорового образа жизни.

В 2021 году Спартакиада Союзного государства проходит в четыре этапа. Первый этап, Спартакиада Союзного государства среди школьников «Олимпийские надежды», состоялся в Орше (Республика Беларусь). Второй этап принимает российский Волгоград и завершится 9 октября. Третий этап, Спартакиада союзного государства среди студенческой молодёжи, состоится в белорусском Гомеле. Завершит программу Спартакиада школьников России и Беларуси, проживающих в сельской местности, которая пройдёт в российском Смоленске.Пресс-служба Минспорта России

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