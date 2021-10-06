Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор принял участие в официальном открытии «Золотой осени – 2021».

Председатель Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей Майоров МайоровАлексей Петровичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Калмыкия принял участие в официальном открытии «Золотой осени – 2021» в рамках мероприятий Недели агропромышленного комплекса.

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Глава Комитета СФ отметил, что главное деловое событие в сфере АПК впервые проходит на площадке конгрессно-выставочного центра «Патриот», традиционно демонстрируются лучшие достижения агропромышленного комплекса, в том числе в сфере растениеводства, животноводства, сельхозмашиностроения, аграрной науки, обеспечения продовольственной безопасности, ветеринарии, наращивания экспортного потенциала, цифровизации.

Сенатор зачитал приветствие Председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко МатвиенкоВалентина Ивановнапредставитель от исполнительного органа государственной власти города Санкт-Петербурга в адрес участников и гостей Недели агропромышленного комплекса.

«Как и в прежние годы главное деловое событие в сфере АПК России способствует укреплению межрегиональных экономических связей, улучшению делового климата в сфере АПК, технической и технологической модернизации отрасли. На выставке представлены практически все субъекты Российской Федерации, представители которых расскажут о развитии отрасли и передовых высокотехнологических предприятиях», – подчеркнул Алексей Майоров.

В течение Недели агропромышленного комплекса запланирована насыщенная деловая программа: Российская агропромышленная выставка «Золотая осень – 2021», Международный агропромышленный форум и Национальный гастрономический фестиваль «Золотая осень – 2021», Пленарная сессия «Женщины в АПК» в рамках региональной недели Третьего Евразийского женского форума, который пройдет под эгидой Совета Федерации в Санкт-Петербурге.

«Убежден, что в рамках данных мероприятий участники обсудят дальнейшее совершенствование законодательства в АПК, и в ходе этих дискуссии заложат хороший фундамент для дальнейшей работы», – отметил сенатор.

Алексей Майоров пожелал участникам Золотой осени – 2021 успешной работы, поздравил с наступающим днем работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности и поблагодарил за вклад в развитие российского агропромышленного комплекса.

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