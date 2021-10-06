А. Майоров: В Республике Калмыкия продолжается реализация программы переселения аварийного жилья

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор прокомментировал информацию о реализации федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда».

Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства представил информацию о реализации федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда», входящего в состав национального проекта «Жилье и городская среда» на территории Республики Калмыкия по состоянию на 1 сентября 2021 г.

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Об этом сообщил председатель Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Калмыкия Алексей Майоров МайоровАлексей Петровичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Калмыкия и прокомментировал эту информацию. Это касается сведений о количестве граждан, которых предусмотрено переселить из аварийного жилищного фонда в 2019–2024 годах, площади аварийного жилья, подлежащей расселению в указанных годах, а также об объеме финансирования мероприятий в рамках реализации федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда», отметил сенатор.

Глава Комитета СФ напомнил, что в 2019–2025 гг. запланировано переселение 0,28 тыс. человек из 6,09 тыс. кв. метров аварийного жилищного фонда. Общая стоимость программных мероприятий составляет 262,81 млн руб., в том числе за счет средств Фонда — 184,23 млн руб., за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации — 78,58 млн руб… Для реализации программы планируется как строительство многоквартирных домов — 6,35 тыс. кв. м (94,5 проц.), так и приобретение готовых квартир у застройщиков в построенных домах — 0,37 тыс. кв. м (5,5 проц.). Также представлены заявки на предоставление финансовой поддержки за счет средств Фонда на общую сумму 184,23 млн руб.

Сенатор отметил, что Республикой Калмыкия запланировано досрочное завершение мероприятий программы до 1 января 2023 г. Целевые показатели на 2019 и 2020 годы выполнены в полном объеме. Всего за время реализации программы переселены 0,08 тыс. человек, ликвидировано 1,57 тыс. кв. м. аварийного жилья.

Среди проблемных вопросов Алексей Майоров указал на риски несвоевременного завершения реализации этапа 2020–2021 гг. программы переселения и, как следствие, недостижения целевых показателей 2021 г. «Это обусловлено нарушением подрядной организацией сроков выполнения проектных работ и проведения государственной экспертизы проектной документации на строительство МКД в г. Элиста», — отметил законодатель.

По сведениям представленным субъектом Федерации, площадь жилых помещений многоквартирных домов, признанных аварийными после 1 января 2012 г., составляет 32,51 тыс. кв. м, в которых проживают 2,21 тыс. человек. Площадь помещений многоквартирных домов, признанных аварийными после 1 января 2017 г., составляет 26,42 тыс.кв. м. (1,93 тыс. человек), добавил сенатор.

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