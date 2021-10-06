А. Клишас представил на заседании СФ информацию о результатах рассмотрения кандидатур на должности первого заместителя Генерального прокурора и прокуроров

Source: Russia – Council of the Federation

Все предложенные Президентом Российской Федерации кандидатуры были поддержаны.

Председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас КлишасАндрей Александровичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Красноярского края представил на заседании СФ информацию о результатах рассмотрения представленных Президентом России кандидатур на должности первого заместителя Генерального прокурора РФ и прокуроров.

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Парламентарий сообщил, что комитеты СФ по конституционному законодательству и государственному строительству, по обороне и безопасности, по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера, по аграрно-продовольственной политике и природопользованию провели такие консультации по предметам их ведения.

Были обсуждены кандидатуры Анатолия Разинкина для назначения на должность первого заместителя Генерального прокурора РФ, Сергея Дябкина — на должность прокурора Республики Тыва, Александра Илюшина – на должность Волжского межрегионального природоохранного прокурора, Елены Макушенко – на должность Байкальского межрегионального природоохранного прокурора.

Консультации были проведены с участием первого заместителя Председателя СФ Андрея Яцкина ЯцкинАндрей Владимировичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Ростовской области и полномочного представителя Президента в СФ Артура Муравьева. Все представленные кандидатуры были поддержаны.

В соответствии с Регламентом Совета Федерации Комитет СФ по конституционному законодательству и государственному строительству направил по итогам проведенных консультаций материалы Председателю палаты Валентине Матвиенко МатвиенкоВалентина Ивановнапредставитель от исполнительного органа государственной власти города Санкт-Петербурга для информирования об итогах консультаций Президента РФ.

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