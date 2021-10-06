А. Иванов рассказал о перспективах развития экспорта продукции растениеводства

Source: Russia – Council of the Federation

Перед сенаторами выступил директор Института права и развития ВШЭ-Сколково.

На 509-м заседании Совета Федерации перед сенаторами выступил директор Института права и развития ВШЭ-Сколково Алексей Иванов. Он рассказал о стратегии присутствия России на зарубежных рынках и технологическом развитии агропромышленного комплекса (АПК).

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По мнению Алексей Иванов, растениеводство – одно из направлений возможного усиления российского экспорта. «Растениеводческая отрасль может быть очень важным дополнением к нашему экспортному потенциалу. В этой сфере есть возможности как экстенсивного роста, так и повышения производительности».

Растиениводческая отрасль может стать локомотивом развития целых отраслей инновационной экономики, считает эксперт. Речь идет о тех сферах, которые связаны с «зеленой повесткой», переходом на низкоуглеродное развитие, созданием совершенно новой отрасли «карбонового земледелия».

Развитие растиениводства, полагает Алексей Иванов, позволит не просто снизить углеродный след, но и создать механизмы управления углеродной повесткой. «Это делает зерно «новой нефтью».

Эксперт отметил, что одна из ключевых причин высокой конкурентоспособности зарубежной селекции – высокая скорость выведения новых сортов. Важное условие реализации методов ускоренной селекции, по мнению эксперта, является тесное взаимодействие государственных фундаментальных научно-исследовательских разработок и прикладной (коммерческой) селекции.

По словам Алексей Иванов, предлагаемая целевая модель Селекции 2.0 направлена на то, чтобы сфокусировать государственные расходы на фундаментальной селекционной науке, направив их на расширение и изучение коллекций, разработку новых биотехнологических методов и протоколов, развитие предварительной селекции. Одним из направлений является запуск глобально конкурентоспособной технологической платформы российской селекции.

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