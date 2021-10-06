Source: Russia Federal Space
#Агат#Конференция06.10.2021 21:53
Агат на первой Международной конференции «Дорога в космос»
Во вторник, 5 октября 2021 года, сотрудники Организации «Агат» (входит в состав Госкорпорации «Роскосмос») Алексей Пивкин и Алексей Афанасьев приняли участие в первой Международной конференции «Дорога в космос», которая проходит с 5 по 8 октября 2021 года в Институте космических исследований Российской академии наук.
Эксперты Организации «Агат» выступили в рамках тематической секции «Опыт и перспективы использования Международной космической станции в интересах космического образования» с докладом «Проведение космических экспериментов на российском сегменте Международной космической станции».
Цели конференции — обсудить задачи и проблемы космического образования в России и за рубежом в школах, вузах и аспирантуре, вопросы популяризации космических исследований и привлечения молодежи для будущей работы в космической отрасли.
Секции конференции:
Космическое образование и освоение космоса: от наноспутников до пилотируемых станций;
Научно-образовательные космические аппараты. Малые спутники;
Опыт и перспективы использования МКС в интересах космического образования;
Роскосмос: программы повышения квалификации;
Взаимодействие государства и бизнеса в космическом образовании школьников и студентов;
Международное сотрудничество в области космического образования;
Базовые кафедры и университетские лаборатории;
Космическое образование для школьников: кружки и уроки астрономии;
Популяризация в СМИ и космическое просвещение;
Мобильность космического образования;
Электронные и дистанционные формы космического образования;
История космического образования. Космические музеи;
Образование в российских университетах в области космического права.