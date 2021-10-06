Source: Russia Federal Space

#Агат#Конференция06.10.2021 21:53

Агат на первой Международной конференции «Дорога в космос»

Во вторник, 5 октября 2021 года, сотрудники Организации «Агат» (входит в состав Госкорпорации «Роскосмос») Алексей Пивкин и Алексей Афанасьев приняли участие в первой Международной конференции «Дорога в космос», которая проходит с 5 по 8 октября 2021 года в Институте космических исследований Российской академии наук.

Эксперты Организации «Агат» выступили в рамках тематической секции «Опыт и перспективы использования Международной космической станции в интересах космического образования» с докладом «Проведение космических экспериментов на российском сегменте Международной космической станции».

Цели конференции — обсудить задачи и проблемы космического образования в России и за рубежом в школах, вузах и аспирантуре, вопросы популяризации космических исследований и привлечения молодежи для будущей работы в космической отрасли.

Секции конференции:

Космическое образование и освоение космоса: от наноспутников до пилотируемых станций;

Научно-образовательные космические аппараты. Малые спутники;

Опыт и перспективы использования МКС в интересах космического образования;

Роскосмос: программы повышения квалификации;

Взаимодействие государства и бизнеса в космическом образовании школьников и студентов;

Международное сотрудничество в области космического образования;

Базовые кафедры и университетские лаборатории;

Космическое образование для школьников: кружки и уроки астрономии;

Популяризация в СМИ и космическое просвещение;

Мобильность космического образования;

Электронные и дистанционные формы космического образования;

История космического образования. Космические музеи;

Образование в российских университетах в области космического права.

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