Source: Russia Federal Space

#СМИ#РИА Новости#Пилотируемая космонавтика#МКС-66#Вызов#Союз МС-1905.10.2021 10:00

Юлия Пересильд рассказала, согласилась бы на роль, если бы знала про трудности

Российская актриса Юлия Пересильд заявила, что согласилась бы на главную роль в фильме «Вызов», который будет сниматься в космосе, даже если бы знала обо всех предстоящих сложностях.

«Несмотря на наш веселый нрав и шутки, мы очень тяжело работали и очень устали. Это было тяжело психологически, физически и морально. Сейчас мы просто ждем момента, когда все свершится. Думаю, что когда мы дойдем до конечной цели, все испытания покажутся не такими уж трудными. Даже если бы я знала, что ждет меня впереди, я бы все равно пошла на этот эксперимент», — рассказала актриса на пресс-конференции, посвященной запуску корабля «Союз МС-19» с космодрома Байконур.

Пересильд добавила, что даже не могла представить, что ей выпадет шанс полететь в космос.

«Я чистый гуманитарий во всем, не технарь. Будучи актрисой, совершенно не могла ожидать, что когда-либо полечу в космос. Мы уже пережили так много интересного, например, для меня самым эмоциональным потрясением стал полет на невесомость. Несмотря на то, что он был всего лишь один, мы сделали целых 20 «горок», — поделилась актриса.

Пятого октября на Международную космическую станцию с космодрома Байконур отправится съемочная группа художественного фильма «Вызов» — актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко. На орбитальную станцию в корабле «Союз МС-19» их доставит профессиональный космонавт Антон Шкаплеров.

Пуск ракеты «Союз-2.1а» с кораблем «Союз МС-19» с 31-й площадки космодрома Байконур состоится во вторник в 11.55 мск. Ожидается, что 17 октября Шипенко и Пересильд вернутся на Землю на корабле «Союз МС-18» вместе с другим космонавтом — Олегом Новицким.

Источник: РИА Новости4 октября 2021 года, 15:04

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