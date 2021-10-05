Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Пилотируемая космонавтика#МКС#МКС-66#Союз МС-19#Вызов05.10.2021 18:02

Экипаж корабля «Союз МС-19» перешел на МКС

Члены экипажа транспортного пилотируемого корабля «Союз МС-19», пристыковавшегося 5 октября 2021 года к Малому исследовательскому модулю «Рассвет» российского сегмента Международной космической станции, открыли переходные люки и перешли на борт МКС. Затем состоялся первый сеанс связи экипажа 65-й длительной экспедиции с космодромом Байконур и Центром управления полетами ЦНИИмаш (входит в состав Госкорпорации «Роскосмос»).

После открытия люков между пилотируемым кораблем «Союз МС-19» и станцией начал работу экипаж из 10 человек в составе космонавтов Роскосмоса Олега Новицкого, Петра Дуброва, Антона Шкаплерова, участников космического полета в рамках научно-просветительского проекта «Вызов» — кинорежиссера Клима Шипенко и актрисы Юлии Пересильд, астронавта NASA Марка Ванде Хая, Шейна Кимброу и Меган Макартур, астронавта Европейского космического агентства Тома Песке, а также астронавта Японского агентства аэрокосмических исследований Акихико Хошиде.

Для Героя России, космонавта Роскосмоса Антона Шкаплерова это уже четвертая космическая «командировка» на околоземную орбиту. Впервые он отправился в космос в ноябре 2011 года. Для участников космического полета — это дебют.

Планируемая продолжительность работы экипажа 66-й длительной экспедиции — 174 суток. Ориентировочная продолжительность работы участников космического полета на МКС — не менее 12 суток. Планируется, что уже 17 октября на Землю вернется экипаж пилотируемого корабля «Ю.А. Гагарин» (Союз МС-18) в составе космонавта Роскосмоса Олега Новицкого, участников космического полета Клима Шипенко и Юлии Пересильд. Антон Шкаплеров вернется домой вместе с космонавтом Роскосмоса Петром Дубровым и астронавтом NASA Марком Ванде Хаем предварительно в марте 2022 года.

В программе новой длительной экспедиции — около полусотни научно-прикладных исследований и экспериментов, проведение регламентных работ, связанных с поддержанием работоспособности станции, и дооснащение её оборудованием, доставляемым грузовыми кораблями. Выполнение четырех экспериментов планируется в автоматическом режиме. В частности, ожидается проведение 21 исследования по космической биологии и физиологии, 15 — по отработке перспективных космических технологий, 6 — по космическому материаловедению, 2 — по физике космических лучей, один — по исследованию Земли из космоса (эксперимент «Терминатор») и оставшиеся пять — практические задачи и образовательные мероприятия.

Во время 66-й экспедиции на МКС будет реализован научно-просветительский проект «Вызов», в рамках которого россияне первыми в мире осуществят съемки игрового кино в космическом пространстве. Фильм с рабочим названием «Вызов» — о девушке-враче, которой в силу драматических обстоятельств придется за месяц подготовиться к полету и отправиться на МКС для решения важной задачи. Это не просто первое кино на орбите, а часть совместного научно-просветительского проекта Госкорпорации «Роскосмос», Первого канала и студии Yellow, Black, White. Проект станет наглядным свидетельством того, что полеты в космос постепенно становятся доступными не только для профессионалов, но и для все более широкого круга желающих. К примеру, подобная ускоренная подготовка участников фильма в будущем понадобится для отправки на орбиту других специалистов: врачей, ученых.

Напомним, Госкорпорация «Роскосмос» и Первый канал в 2020 году запустили открытый конкурс среди девушек. По окончании первого этапа было отобраны 20 финалисток. Затем врачебно-экспертная комиссия провела комплексную проверку участниц на соответствие медицинским и психологическим требованиям, а также требованиям по физической подготовленности, образованию и профессиональной пригодности, необходимым для участия в космическом полете и работе в условиях космоса. Успешно выдержавшие летную комиссию актриса Юлия Пере-сильд и ее дублер Алена Мордовина зачислены в Центр подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина, где они вместе с режиссером «Вызова» Климом Шипенко и оператором Алексеем Дудиным прошли ускоренный курс подготовки.

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