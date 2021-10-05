Source: Russia – Council of the Federation

Валентина Матвиенко о роли педагогов в образовании детей и развитии страны.

Сегодня День учителя. Хотя в календаре праздник значится как профессиональный, реально он всенародный. Потому что именно учителю государством, обществом доверено выполнение самой важной для настоящего и будущего работы — образование и воспитание вступающих в жизнь поколений. И во все времена российский учитель достойно выполнял и выполняет эту ответственную миссию.

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В этот праздничный день хочу выразить вам, уважаемые учителя, глубокую признательность за ваш созидательный, благородный, самоотверженный труд. За то, что вкладываете в него все свои знания, душу, сердце.

В современном мире страна, отставшая в сфере образования, обречена на отставание во всем. Мы не имеем права допустить подобное. Школа, качество и доступность общего образования прочно вошли в число приоритетов политики Российского государства.

И это дает зримые результаты. После ряда непростых лет российская школа на подъеме. Притом не только по отечественным, но и по международным меркам. Так, в группе лидеров отечественная начальная и средняя школа. Мы на высоких позициях по качеству математического и естественно-научного образования. Наши команды не раз становились победителями международных олимпиад по математике, физике, биологии.

Вместе с тем для того, чтобы достичь национальной цели в этой сфере — войти в число десяти государств, занимающих ведущие позиции в области общего образования, — предстоит сделать многое. Одной из ключевых задач является модернизация материальной инфраструктуры общего образования. Работа здесь идет полным ходом. Но главное в школе — это фигура учителя, о чем я не раз говорила. И помнить об этом — важнейшее условие для реализации нашей национальной цели.

Каким бы ни был прогресс технологий, подчеркивает президент России Владимир Путин, они не могут заменить живого общения учителя и ученика, передать всю многогранность передачи знаний. Это действительно их совместное творчество. Роль наставника в образовании и воспитании, считает глава Российского государства, остается на долгие годы, если не навсегда, важнейшей и определяющей.

И наша образовательная политика строится исходя из такого принципа. Конечно, с учетом новых реалий, связанных с развитием информационных технологий, цифровизацией все новых сфер жизни общества. В связи с этим я вижу несколько требований, которые выдвигает современная система образования учителям.

Первое: школьное образование вступило в этап перехода, говоря образно, от образования запоминания к образованию понимания. Переход этот назревал давно. Еще в позапрошлом веке великий русский педагог Константин Ушинский прозорливо писал: «Ни один наставник не должен забывать, что его главнейшая обязанность состоит в приучении воспитанников к умственному труду и что эта обязанность более важна, нежели передача самого предмета».

После ряда непростых лет российская школа на подъеме. Притом не только по отечественным, но и по международным меркам

Сегодня эта мысль звучит как руководство к действию. Учитель, ограничивающий свою работу доведением до учеников определенного объема информации по тому или иному предмету, — уходящая натура. Сейчас любой школьник в состоянии извлечь из недр интернета массив сведений по интересующему его вопросу, многократно превышающий содержание учебников. И потому на передний план выходит обучение школьников умению анализировать, привитие им навыков логически стройного мышления, поиска нестандартных подходов, творческих решений.

Естественно, изменение акцентов в идеологии общего образования требует внесения изменений в школьные программы, методику преподавания, организацию труда учителя. И, что сейчас особенно важно, — в саму систему подготовки педагогов для общеобразовательной школы. Из стен вуза должен выходить педагог не вчерашнего дня, а сегодняшнего и даже завтрашнего.

И нам уже понятно, каким он должен быть. Хорошим «предметником» — да. Но, как я уже отметила, этого недостаточно. Современный учитель призван не только сообщать факты, другие сведения, предусмотренные государственными стандартами, программами, но и учить понимать их. Образно говоря, педагог должен учить школьников учиться, готовить их к тому, что это предстоит делать непрерывно всю жизнь.

Второе, на что бы я еще обратила внимание. Мы видим, что реальность вокруг нас стремительно меняется. И так будет происходить и дальше. А значит, возрастают требования к современному учителю и как к воспитателю. В этой работе ему предстоит во все большей мере бороться за внимание и доверие детей, подростков, конкурируя со средствами массовой информации, интернетом, социальными сетями, популярными блогерами и даже с шоу-бизнесом. И потому в воспитательной работе все более значимым становится масштаб личности педагога: сила интеллекта, широта и глубина эрудиции, нравственные качества, убежденность в верности целей, идеалов, ценностей, о которых он говорит со школьниками.

И, третье, конечно же, современный учитель обязан обладать основательными компетенциями в сфере информационных технологий. Без этого он не в состоянии полноценно участвовать в проектах, связанных с созданием цифровой среды в школьном образовании, пользоваться ее инструментами, механизмами.

Сейчас особенно важно внести изменения в систему подготовки учителей. Из стен вуза должен выходить педагог не вчерашнего дня, а сегодняшнего и даже завтрашнего

Отдаю себе отчет в том, что российские вузы пока не готовы выпускать из своих стен кадры, в полной мере отвечающие названным выше требованиям. Однако принципиально важно то, что работа по обновлению системы подготовки педагогов для дошкольных образовательных и школьных общеобразовательных организаций началась.

Теперь о том, что, безусловно, важно для всех учителей, да и не только учителей. Это вопрос зарплаты. Низкая оплата труда преподавателей в значительной части регионов серьезно сказывается на престиже учительской профессии, практическом обеспечении качества и доступности образования.

По этой причине молодежь, выпускники педагогических вузов неохотно идут в школы. Что чревато в перспективе старением учительского корпуса. Другое негативное следствие — межрегиональная миграция педагогов, их переток из субъектов Федерации с низкой оплатой труда в субъекты, где она выше. В результате не редкость картина, когда, что называется, с иголочки школа, оснащенная современным учебным оборудованием, испытывает ощутимую нехватку преподавателей.

В Совете Федерации — палате регионов — хорошо знают, насколько остро стоит эта проблема. В прошлом году мы направили обращение к правительству России с рекомендацией ввести единую систему оплаты труда педагогических работников дошкольных и школьных образовательных организаций. Президент поддержал эту инициативу. В настоящее время готовится постановление правительства, которое установит общие требования к оплате труда педагогических работников государственных и муниципальных образовательных организаций. Пилотный проект планируется запустить в шести регионах.

И вот еще что я хотела бы отметить. Все знают, что в рядах работников дошкольного и школьного образования доля женщин не просто большая, а очень большая — свыше восьмидесяти процентов. Так сложилось исторически. Жизнь показала, что женщины успешно справляются с этой работой. В то же время им порой бывает непросто сочетать ее с миссией жен, матерей. Возникают и препятствия в карьерном росте.

Эти и другие темы входят в повестку Третьего Евразийского женского форума, который вскоре начнет свою работу в Санкт-Петербурге. Уже видно, что интерес к нему огромный. Мы готовы поделиться своим опытом, своим видением проблем, встающих перед женщинами-педагогами.

Источник: Российская газета от 05 октября 2021 г.

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