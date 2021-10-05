Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Космодромы#Байконур#Пилотируемая космонавтика#МКС-66#Вызов#Союз МС-1905.10.2021 06:40

Принято решение о заправке и пуске РКН «Союз-2.1а»

На космодроме Байконур состоялось заседание Государственной комиссии, на котором были рассмотрены вопросы готовности ракеты космического назначения «Союз-2.1а» с транспортным пилотируемым кораблем «Союз МС-19». По результатам испытаний, проведенных специалистами дочерних организаций Госкорпорации «Роскосмос» на стартовом комплексе площадки № 31 («Восток»), члены Госкомиссии приняли решение на заправку ракеты-носителя топливом и пуск в 11:55:02 по московскому времени.

В соответствии с графиком работ специалисты Роскосмоса начинают работы по заправке ракеты компонентами топлива (в 07:15 — заправка изделия 14С54 керосином, 07:30 — заправка «пакета» керосином, 07:40 — заправка ракеты-носителя жидким кислородом, 07:45 — охлаждение и заправка «пакета» (1 и 2 ступени) жидким азотом и в 08:00 — заправка «пакета» пероксидом водорода). Окончание всех операций запланировано в 08:50 мск, после чего будет проведена отстыковка заправочных шлангов жидкого кислорода от борта изделия и ниш стартового сооружения, а также отстыковка подвижных заправочных агрегатов от заправочных и электроколонок и эвакуация заправочных агрегатов с «нулевой отметки».

Двумя часами ранее, оставив на дверях номеров автографы, основной экипаж в составе космонавта Роскосмоса Антона Шкаплерова и участников космического полета — кинорежиссера Клима Шипенко и актрисы Юлии Пересильд под традиционную песню «Трава у дома» группы «Земляне» вышли из гостиницы «Космонавт», где проходили предстартовую подготовку в течение двух недель. Затем они проследовали в автобус «Звёздный», на котором отправились на 254-ю площадку космодрома. Вслед за ними на другом автобусе выехал дублирующий экипаж в составе Олега Артемьева, Алексея Дудина и Алены Мордовиной. Сама церемония выхода из гостиницы — одна из байконурских традиций, как просмотр «Белого солнца пустыни» накануне старта или посадка деревьев на Аллее космонавтов.

На 254-й площадке основной экипаж облачится в полетные скафандры, а затем доложит Государственной комиссии во главе с генеральным директором Госкорпорации «Роскосмос» Дмитрием Рогозиным о готовности к предстоящему космическому полету.

Пуск ракеты-носителя, стыковка корабля с Международной космической стацией, встреча экипажей на околоземной орбите — всё это сегодня в прямом эфире. Трансляция предстартовой подготовки и самого пуска начнется в 08:45 мск на сайте и в социальных сетях Госкорпорации «Роскосмос».

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