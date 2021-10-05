Source: Russia Federal Space

#СМИ#ТАСС#Вызов#Пилотируемая космонавтика#МКС-66#Союз МС-1905.10.2021 08:00

Песня из «Антошки» откроет плейлист стартующего к МКС экипажа с кинематографистами

Композиция из мультфильма «Антошка» откроет плейлист экипажа, который стартует к МКС 5 октября. Об этом в понедельник сообщил космонавт Антон Шкаплеров во время конференции в ТАСС, которая проходит в онлайн-формате совместно с Госкорпорацией «Роскосмос», Первым каналом и Центром подготовки космонавтов.

«По музыке это небольшой сюрприз. Каждый [член экипажа] от пяти до семи песен дал. Песни, которые я вначале выбрал, потом Клим, потом Юля. И потом по кругу. Посмотрим, кто что любит и кто что предпочтет для экипажа», — сказал Шкаплеров.

По его словам, плейлист откроет песня из мультфильма «Антошка». Традиционно экипаж слушает плейлист после посадки в корабль перед стартом ракеты.

«Антошка» — советский мультфильм, снятый по детской песне Владимира Шаинского и Юрия Энтина режиссером Леонидом Носыревым.

Пуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» запланирован на 11:55 мск 5 октября с площадки номер 31 («Восток») космодрома Байконур. На корабле «Союз МС-19» на орбиту отправятся космонавт Антон Шкаплеров, актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко. Примерно через девять минут корабль будет выведен на орбиту. Его сближение с Международной космической станцией пройдет по двухвитковой схеме. Он будет добираться до МКС примерно 3 часа 17 минут.

Пересильд и Шипенко планируют снять на орбите первый художественный фильм. Драма с рабочим названием «Вызов» является совместным проектом Роскосмоса, Первого канала и студии Yellow, Black and White. Это будет фильм о женщине-враче, которая далека от космической сферы, но в силу обстоятельств полетит на орбиту, чтобы спасти жизнь космонавту.

Источник: ТАСС4 октября 2021 года, 14:00

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