Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Космодромы#Байконур#Пилотируемая космонавтика#МКС#МКС-66#Союз МС-1905.10.2021 12:05

Началась экспедиция «Вызова»!

Во вторник, 5 октября 2021 года, в 11:55:02 по московскому времени с пусковой установки № 6 стартовой площадки № 31 («Восток») космодрома Байконур выполнен успешный пуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с транспортным пилотируемым кораблем «Союз МС-19» в рамках научно-просветительского проекта «Вызов». В соответствии с циклограммой полета через 529,3 секунды корабль в штатном режиме отделился от третьей ступени носителя на целевой орбите.

Согласно поступившей в Центральный информационный пункт Роскосмоса телеметрической информации, старт, разделение ступеней и пилотируемого корабля прошли в штатном режиме. В настоящее время транспортный корабль «Союз МС-19» в автоматическом режиме продолжает полет к Международной космической станции под контролем специалистов Главной оперативной группы управления российским сегментом МКС (Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С.П. Королёва, входит в состав Госкорпорации «Роскосмос»).

На борту корабля находится полностью российский экипаж в составе космонавта Роскосмоса Антона Шкаплерова, кинорежиссера Клима Шипенко и актрисы Юлии Пересильд.

По предварительной информации, ракета-носитель вывела корабль на орбиту со следующими параметрами:

Минимальная высота над поверхностью Земли — 199,84 км;

максимальная высота над поверхностью Земли — 242,69 км;

период обращения — 88,64 минуты;

наклонение — 51,67 градуса.

Полет пилотируемого корабля «Астреев» (позывной экипажа) проходит по так называемой сверхбыстрой схеме сближения, которая позволит ему достичь МКС предварительно за 3 часа 17 минут после старта. Его причаливание к модулю «Рассвет» российского сегмента станции запланировано в 15:12 мск (±3 мин). Начало второй прямой трансляции — в 14:30 мск в разделе «Онлайн трансляции» сайта Госкорпорации «Роскосмос».

Встретят Антона Шкаплерова, Клима Шипенко и Юлию Пересильд находящиеся на борту Международной космической станции Олег Новицкий, Петр Дубров, Марк Ванде Хай, Шейн Кимброу, Меган Макартур, Тома Песке и Акихико Хошиде.

Сегодняшний пуск стал четвертым для ракеты-носителя «Союз-2.1а» с пилотируемым кораблем семейства «Союз МС» и экипажем на борту. Ракета «Союз-2.1а» пришла на смену «Союзу-ФГ» в миссиях по доставке космонавтов и астронавтов на Международную космическую станцию.

«Союз-2.1а» — российская ракета-носитель, разработанная в Ракетно-космическом центре «Прогресс» (г. Самара, входит в Роскосмос), предназначена для вывода на околоземную орбиту различных космических аппаратов, в том числе транспортных кораблей и космических аппаратов. Цифровая система управления ракеты создана специалистами Научно-производственного объединения автоматики имени академика Н.А. Семихатова (г. Екатеринбург, входит в периметр Госкорпорации «Роскосмос»): на нее установлен комплект базовых блоков семейства «Малахит».

Главное преимущество ракеты «Союз-2.1а» по сравнению с «Союзом-ФГ» — это цифровая, а не аналоговая система управления. Кроме того, ракета характеризуется повышенной точностью выведения и увеличенной массой полезных грузов на низких орбитах за счет усовершенствования системы управления и двигательных установок первой и второй ступеней.

На ракету нанесен целый ряд логотипов, в том числе, научно-просветительского проекта «Вызов» и организаций, которые осуществляют его реализацию. На корпусе есть и напоминания о важных датах этого года — 60-летии полета Юрия Гагарина, который открыл дорогу в космос, и 60-летии первого в мире суточного полета, совершенного Германом Титовым.

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