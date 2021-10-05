Source: Russia Federal Space

#СМИ#Интерфакс#Пилотируемая космонавтика#МКС-66#Союз МС-19#Вызов05.10.2021 11:00

Находящийся на МКС космонавт Новицкий сыграет роль пострадавшего в фильме Шипенко

Член экипажа Международной космической станции (МКС) россиянин Олег Новицкий сыграет пострадавшего космонавта в первом снимаемом на орбите художественном фильме «Вызов», сообщил режиссер картины Клим Шипенко.

«Антон (Шкаплеров — ИФ) будет играть одного из космонавтов, который помогает персонажу Юлии (Пересильд — ИФ) спасать товарища, которому нужна помощь — Олега Новицкого. И Петр Дубров тоже будет участвовать в спасении», — сказал Шипенко журналистам в понедельник.

По его словам, сценарий был немного адаптирован под характеры космонавтов, находящихся сейчас на МКС.

«Сценарий создавался таким образом, чтобы космонавты играли не то чтобы себя, но именно космонавтов в предлагаемых обстоятельствах. Мы писали сценарий, чтобы им было проще», — сказал режиссер.

Командир корабля «Союз МС-19» космонавт Антон Шкаплеров отметил, что подготовка к актерской роли дается ему нелегко.

«Есть сценарий, приходится учить роль. Я никогда этим раньше не занимался. Тяжеловато нам, непрофессиональным актерам, но стараемся. Стараемся, поэтому надеюсь, получится», — сказал Шкаплеров.

Запуск корабля «Союз МС-19» запланирован на 5 октября. На нем на станцию должна прибыть съемочная группа фильма «Вызов» — режиссер Клим Шипенко, актриса Юлия Пересильд, а также командир корабля космонавт Антон Шкаплеров (их дублеры — космонавт Олег Артемьев, кинооператор Алексей Дудин и актриса Алена Мордовина). Они займутся съемками первого художественного фильма в космосе.Экипаж вернется на Землю 17 октября.

Источник: Интерфакс4 октября 2021 года, 14:15

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