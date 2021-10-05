Комитет СФ по экономической политике обсудил ряд законопроектов, внесенных в нижнюю палату парламента

Source: Russia – Council of the Federation

Сенаторы поддержали концепции проектов федеральных законов, касающихся безопасности объектов ТЭК, лицензирования отдельных видов деятельности, особенностей отчуждения акций хозяйственных обществ.

Первый заместитель председателя Комитета СФ по экономической политике Юрий Федоров ФедоровЮрий Викторовичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Удмуртской Республики провел заседание Комитета, на котором обсуждался ряд проектов федеральных законов, внесенных Правительством РФ.

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В частности, сенаторы рассмотрели законопроект «О внесении изменений в Федеральный закон «О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса» и отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Юрий Федоров сообщил, что проектом закона уточняется перечень организаций, имеющих право охранять объекты топливно-энергетического комплекса высокой и средней категории опасности. При этом ужесточаются требования к частным охранным организациям. «Также законопроектом предлагается внести изменения в федеральный закон о порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйствующие субъекты, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства», — добавил парламентарий.

В ходе заседания первый заместитель председателя Комитета СФ Ленар Сафин СафинЛенар Ринатовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Татарстан представил проект федерального закона «О внесении изменения в статью 12 Федерального закона «О лицензировании отдельных видов деятельности».

Заседание Комитета СФ по экономической политике

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Юрий Федоров

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Алексей Синицын

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Александр Пронюшкин

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Константин Долгов

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Игорь Морозов

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Юрий Важенин

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Ленар Сафин

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Александр Жуков

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Заседание Комитета СФ по экономической политике

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Сенатор отметил, что документ в дополнение к установленному законом перечню специальных служб отдельных федеральных госорганов предлагает также освободить от лицензирования деятельности по перевозке пассажиров и иных лиц автобусами органы Прокуратуры РФ, Верховного суда, федеральных судов общей юрисдикции, Федерального арбитражного суда, органы фельдсвязи, таможенные органы РФ, органы принудительного исполнения и учреждения уголовно-исполнительной системы РФ. «Принятие законопроекта позволит существенно упростить указанным органам использование автобусов для выполнения задач, возложенных на них законодательством».

Член Комитета СФ Игорь Морозов МорозовИгорь Николаевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Рязанской области представил проект федерального закона «Об особенностях отчуждения акций (долей) хозяйственных обществ, относящихся к организациям оборонно-промышленного комплекса, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Парламентарий сообщил, что законопроект необходим для совершенствования действующего законодательства в части согласования возможностей отчуждения или передачи в доверительное управление акций, долей в уставном капитале организаций, которые имеют стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности страны.

По итогам обсуждения сенаторы поддержали концепции указанных проектов федеральных законов.

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