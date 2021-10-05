Комитеты СФ провели консультации по кандидатуре для назначения на должность первого заместителя Генерального прокурора РФ

Source: Russia – Council of the Federation

Совместное заседание Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству с Комитетом СФ по обороне и безопасности, Комитетом СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера

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Андрей Яцкин

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Андрей Клишас

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Совместное заседание Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству с Комитетом СФ по обороне и безопасности, Комитетом СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера

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Маргарита Павлова

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Совместное заседание Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству с Комитетом СФ по обороне и безопасности, Комитетом СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера

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Совместное заседание Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству с Комитетом СФ по обороне и безопасности, Комитетом СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера

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Совместное заседание Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству с Комитетом СФ по обороне и безопасности, Комитетом СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера

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Совместное заседание Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству с Комитетом СФ по обороне и безопасности, Комитетом СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера

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Андрей Клишас

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Совместное заседание Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству с Комитетом СФ по обороне и безопасности, Комитетом СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера

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Совместное заседание Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству с Комитетом СФ по обороне и безопасности, Комитетом СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера

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Совместное заседание Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству с Комитетом СФ по обороне и безопасности, Комитетом СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера

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Совместное заседание Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству с Комитетом СФ по обороне и безопасности, Комитетом СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера

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Совместное заседание Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству с Комитетом СФ по обороне и безопасности, Комитетом СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера

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Совместное заседание Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству с Комитетом СФ по обороне и безопасности, Комитетом СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера

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Совместное заседание Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству с Комитетом СФ по обороне и безопасности, Комитетом СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера

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Совместное заседание Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству с Комитетом СФ по обороне и безопасности, Комитетом СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера

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Андрей Клишас

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Совместное заседание Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству с Комитетом СФ по обороне и безопасности, Комитетом СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера

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Совместное заседание Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству с Комитетом СФ по обороне и безопасности, Комитетом СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера

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Совместное заседание Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству с Комитетом СФ по обороне и безопасности, Комитетом СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера

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Совместное заседание Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству с Комитетом СФ по обороне и безопасности, Комитетом СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера

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Совместное заседание Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству с Комитетом СФ по обороне и безопасности, Комитетом СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера

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Совместное заседание Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству с Комитетом СФ по обороне и безопасности, Комитетом СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера

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Совместное заседание Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству с Комитетом СФ по обороне и безопасности, Комитетом СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера

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Совместное заседание Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству с Комитетом СФ по обороне и безопасности, Комитетом СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера

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Совместное заседание Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству с Комитетом СФ по обороне и безопасности, Комитетом СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера

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Совместное заседание Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству с Комитетом СФ по обороне и безопасности, Комитетом СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера

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Совместное заседание Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству с Комитетом СФ по обороне и безопасности, Комитетом СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера

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Совместное заседание Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству с Комитетом СФ по обороне и безопасности, Комитетом СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера

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