Комитеты СФ провели консультации по кандидатурам для назначения на должность прокурора субъекта и прокуроров специализированных прокуратур

Source: Russia – Council of the Federation
Совместное заседание Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству с Комитетом СФ по обороне и безопасности, Комитетом СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера
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Андрей Яцкин
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Андрей Клишас
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Совместное заседание Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству с Комитетом СФ по обороне и безопасности, Комитетом СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера
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Маргарита Павлова
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Совместное заседание Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству с Комитетом СФ по обороне и безопасности, Комитетом СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера
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Совместное заседание Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству с Комитетом СФ по обороне и безопасности, Комитетом СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера
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Совместное заседание Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству с Комитетом СФ по обороне и безопасности, Комитетом СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера
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Совместное заседание Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству с Комитетом СФ по обороне и безопасности, Комитетом СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера
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Андрей Клишас
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Совместное заседание Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству с Комитетом СФ по обороне и безопасности, Комитетом СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера
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Совместное заседание Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству с Комитетом СФ по обороне и безопасности, Комитетом СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера
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Совместное заседание Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству с Комитетом СФ по обороне и безопасности, Комитетом СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера
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Совместное заседание Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству с Комитетом СФ по обороне и безопасности, Комитетом СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера
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Совместное заседание Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству с Комитетом СФ по обороне и безопасности, Комитетом СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера
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Совместное заседание Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству с Комитетом СФ по обороне и безопасности, Комитетом СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера
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Совместное заседание Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству с Комитетом СФ по обороне и безопасности, Комитетом СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера
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Совместное заседание Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству с Комитетом СФ по обороне и безопасности, Комитетом СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера
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Андрей Клишас
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Совместное заседание Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству с Комитетом СФ по обороне и безопасности, Комитетом СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера
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Совместное заседание Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству с Комитетом СФ по обороне и безопасности, Комитетом СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера
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Совместное заседание Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству с Комитетом СФ по обороне и безопасности, Комитетом СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера
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Совместное заседание Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству с Комитетом СФ по обороне и безопасности, Комитетом СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера
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Совместное заседание Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству с Комитетом СФ по обороне и безопасности, Комитетом СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера
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Совместное заседание Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству с Комитетом СФ по обороне и безопасности, Комитетом СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера
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Совместное заседание Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству с Комитетом СФ по обороне и безопасности, Комитетом СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера
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Совместное заседание Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству с Комитетом СФ по обороне и безопасности, Комитетом СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера
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Совместное заседание Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству с Комитетом СФ по обороне и безопасности, Комитетом СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера
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Совместное заседание Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству с Комитетом СФ по обороне и безопасности, Комитетом СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера
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Совместное заседание Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству с Комитетом СФ по обороне и безопасности, Комитетом СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера
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Совместное заседание Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству с Комитетом СФ по обороне и безопасности, Комитетом СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера
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