Г. Карелова: Третий Евразийский женский форум будет проведен при строгом соблюдении антиковидных мер и требований Роспотребнадзора и ВОЗ

Source: Russia – Council of the Federation

Заместитель Председателя СФ приняла участие в пленарной сессии марафона «Здоровье женщин — благополучие нации» в рамках региональной недели Форума.

Заместитель Председателя Совета Федерации Галина Карелова КареловаГалина Николаевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Воронежской области приняла участие в пленарной сессии марафона «Здоровье женщин — благополучие нации». Мероприятие дало старт региональной российской неделе Третьего Евразийского женского форума.

Смотрите также

Прежде всего, Галина Карелова подчеркнула, что Евразийский женский форум будет проведен в очном режиме при строгом соблюдении всех мер безопасности по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции с учетом требований Роспотребнадзора и Всемирной организации здравоохранения.

Галина Карелова

По ее словам, с 2015 года повестка форума существенно расширилась. «Появились и реализуются 23 проекта, которые направлены на решение самых острых проблем. Это вопросы экономики, экологии, здоровья, социальных преобразований, и конечно, участия женщин в борьбе за мир и согласие на планете», — сказала сенатор.

Проблематика здоровья и вопросы участия женщин в формировании здорового будущего стали важной составляющей российской Национальной стратегии действий в интересах женщин

Галина Карелова напомнила, что проблематика здоровья и вопросы участия женщин в формировании здорового будущего стали важной составляющей российской Национальной стратегии действий в интересах женщин. «Это системные меры и программа, направленные на профилактику, совершенствование диагностики, реабилитацию, в том числе постковидную».

В связи с этим заместитель Председателя СФ уточнила, что на самом Евразийском женском форуме будет представлены разнообразные форматы общения по теме здоровьесбережения: пройдут стратегическая сессия, тематические дискуссии, презентации, фестиваль здоровья и красоты. «В рамках форума соберутся женщины-фармацевты, врачи, косметологи. Будет работать кабинет «Медицины будущего».

Галина Карелова

Вице-спикер отметила высокий уровень организации марафона «Здоровье женщин — благополучие нации», который собрал команду профессионалов, реализующих проекты по популяризации здорового образа жизни. Сенатор подчеркнула, что женщины в современном мире активно продвигают принципы здоровьесбережения не только среди близкого окружения, но и среди населения в целом.

Галина Карелова отметила удобство цифровой платформы «Женщины за здоровое общество», созданной выпускницами программы «Женщина-лидер». Благодаря современному интерактивному формату марафон собрал обширную аудиторию женщин всех возрастов, разделяющих идею комплексного подхода к формированию здорового образа жизни в обществе.

В завершение выступления Галина Карелова поблагодарила присутствующих, пожелала плодотворной работы и крепкого здоровья.

MIL OSI