В Совете Федерации состоится пятьсот девятое заседание

Source: Russia – Council of the Federation

Перед сенаторами выступит вице-премьер Правительства РФ Юрий Трутнев.

На 509-м заседании Совета Федерации будет представлена информация о рассмотрении представленных Президентом РФ для проведения консультаций кандидатур на должности первого заместителя Генерального прокурора, прокурора субъекта Федерации и прокуроров специализированных прокуратур. Соответствующие консультации пошли 5 октября в формате совместных заседаний профильных комитетов верхней палаты.

В ходе «правительственного часа» сенаторы заслушают доклад заместителя Председателя Правительства РФ – полномочного представителя Президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева. Вице-премьер Правительства РФ расскажет о реализации стратегии развития Арктической зоны Российской Федерации и ответит на вопросы сенаторов.

В рамках «Времени эксперта» перед парламентариями выступит директор Института права и развития ВШЭ-Сколково Алексей Иванов.

На заседании Совета Федерации планируется принять ряд постановлений, в том числе «О государственной поддержке социально-экономического развития Курганской области» по итогам Дней региона, прошедших в верхней палате парламента 20–22 сентября 2021 года.

Запланированы также выступления сенаторов по актуальным социально-экономическим, политическим и иным вопросам.

MIL OSI