Source: Russia Federal Space

#СМИ#ТАСС#Вызов#Пилотируемая космонавтика#Союз МС-19#МКС-6605.10.2021 04:40

В «Москино» покажут трансляцию запуска корабля «Союз МС-19»

Прямую трансляцию запуска космического корабля с Юлией Пересильд и Климом Шипенко на борту организуют 5 октября в кинотеатре «Москино Космос». Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе киносети.

«Пятого октября впервые в истории космонавтики произойдет беспрецедентное событие: с космодрома Байконур на корабле „Союз МС-19“ в космос отправятся участники научно-просветительского проекта „Вызов“ — актриса Юлия Пересильд, режиссер Клим Шипенко и космонавт Роскосмоса Антон Шкаплеров», — рассказал собеседник агентства.

В пресс-службе добавили, что «Вызов» — первый в мире художественный кинопроект, съемки которого пройдут на Международной космической станции.

«Гостям мероприятия будет предоставлена уникальная возможность на большом экране следить за предполетной подготовкой и самим процессом запуска космического корабля. Комментаторами на мероприятии выступят космонавты и кинематографисты», — рассказал собеседник агентства.

В пресс-службе добавили, что в 11:00 начнется дискуссия. На вопросы гостей ответит космонавт-испытатель Сергей Рязанский. «В 11:30 запланировано прямое включение с космодрома Байконур и телемост со студией „Роскосмос ТВ“. А уже в 12:00 пуск ракеты с экипажем», — рассказал собеседник агентства.

После пуска ракеты все желающие смогут посмотреть фильм «Белое солнце пустыни», классическую картину, которую по традиции каждый космонавт смотрит перед полетом. В фойе «Космоса» гостей будет ждать настоящая фан-зона с угощениями и сувенирной продукцией.

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Москино — учреждение в структуре Департамента культуры города Москвы, управляющее сетью городских кинотеатров. Ежегодно проводит сотни ретроспектив, фестивалей авторского кино, киноклубов, премьер и встреч с режиссерами. Курирует общегородской фестиваль «Ночь кино». В сеть входят 13 кинотеатров, в том числе «Москино Космос», «Москино Салют», «Москино Звезда», «Москино Факел», «Москино Юность». В синематеке Москино хранятся около девяти тысяч пленочных копий советской классики. Летом 2021 г. работали три площадки в московских парках: «Москино Музеон», «Москино Сокольники» и «Москино Фили».

Источник: ТАСС

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