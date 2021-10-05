В. Матвиенко: Есть все возможности для выполнения социальных обязательств государства, повышения благосостояния граждан

Source: Russia – Council of the Federation

В Совете Федерации обсудили параметры проекта бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов.

Среди проблем, волнующих граждан, глава верхней палаты выделила инфляцию, к которой наиболее чувствительны люди с невысокими доходами. «Правительством РФ и Центробанком принимаются меры для её снижения. Есть все основания рассчитывать, что в следующем году она вернётся на целевой уровень в четыре процента».

Ещё в весеннюю сессию Советом Федерации были подготовлены и направлены в Правительство предложения по концепции бюджета, сказала Валентина Матвиенко. «Большая часть наших инициатив, предложений Совета Федерации учтена в ходе работы над проектом бюджета ещё до внесения его в Государственную Думу. Это касается, прежде всего, финансирования объектов культуры и образования, программ развития Дальнего Востока, Северного Кавказа, Арктики, сферы детского здравоохранения».

Многое, отметила спикер СФ, сделано в части корректировки государственных программ, выполнен переход на новую систему управления программами. «Рассчитываем, что всё это позволит повысить их эффективность, обеспечит взаимосвязь между целями, показателями и объемами финансирования».

В настоящее время, рассказала Валентина Матвиенко, парламентарии продолжают работу с Правительством по доработке проекта бюджета. «Сенаторы уже готовят поправки ко второму чтению, среди которых финансирование мероприятий по повышению доступности воздушных перевозок для граждан, развитию автодорог в регионах, обеспечению жильем инвалидов, детей-сирот. Мы предложим также увеличить ассигнования на устранение цифрового неравенства в субъектах Федерации, обеспечение отдыха и оздоровления детей, проживающих в Арктической зоне, поддержку коренных малочисленных народов, строительство объектов здравоохранения, образования, культуры в тех регионах, где в этом есть острая необходимость».

Крайне важно, что бюджетом предусмотрено выполнение всех социальных обязательств государства перед гражданами, подчеркнула Председатель СФ. «Это задача, которую глава государства обозначил в Послании Федеральному Собранию. В частности, дополнительные средства выделяются на государственную поддержку семей с детьми. Это ежемесячные пособия на ребенка в возрасте от 8 до 17 лет, женщинам, вставшим на учет в медицинские организации в ранние сроки беременности, пособие по временной нетрудоспособности при необходимости ухода за больным ребенком в возрасте до 8 лет. И многое другое. Также в бюджете заложено необходимое финансирование национальных проектов, наших национальных целей развития. И это финансирование из года в год увеличивается».

Очень важно, считает глава верхней палаты, что в следующем бюджетном цикле Правительство России готово продолжать активную политику, направленную на стимулирование экономического роста. «Так, на реализацию стратегических инициатив предусмотрено порядка пятисот миллиардов рублей до 2024 года. Во исполнение поручений главы государства разработаны и уже активно используются инструменты так называемого «инфраструктурного меню». Это инфраструктурные бюджетные кредиты, реструктуризация бюджетных кредитов, механизм комплексного развития территорий, и соглашения о защите и поощрении капиталовложений. Рассчитываем, что будет завершена программа замещения регионам коммерческих кредитов на бюджетные, что высвободит существенные ресурсы на развитие».

Совет Федерации самым активным образом участвовал в работе по внедрению этих мер, отметила спикер СФ. «При участии сенаторов были разработаны поправки в Градостроительный кодекс, которые ввели механизм «комплексного развития территорий». Были внесены изменения в базовый закон о защите и поощрении капиталовложений, что существенно увеличило доступность этого инструмента для наших предпринимателей. И эту работу мы, безусловно, будем продолжать».

Глава СФ остановилась на ситуации с заключением соглашений о предоставлении регионам инфраструктурных кредитов. Она поддержала решение о направлении дополнительных доходов Фонда национального благосостояния на развитие инфраструктуры. «Использование части средств ФНБ может дать дополнительный импульс экономическому развитию. Мы знаем, что активно ведётся работа по отбору проектов, считаем, что они должны пройти обязательное обсуждение и в парламенте».

Важно продолжить совершенствовать отношения федерального центра и субъектов Федерации, считает глава палаты регионов. «Прежде всего, важно обеспечить финансирование в полном объёме всех переданных регионам полномочий, а также решений, которые принимаются на федеральном уровне. Например, считаем, что в бюджете заложен недостаточный объём ассигнований, выделяемых бюджетам субъектов Федерации на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы. Также мы уже предлагали рассмотреть вопрос о передаче на федеральный уровень полномочий по уплате страховых взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения».

Валентина Матвиенко отметила готовность Правительства к индексации дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности. «Мы всегда последовательно выступали за увеличение их объема. Также мы поддерживаем новые подходы к распределению этих средств». В 2022 году будет предусмотрена компенсация дотаций на выравнивание для тех регионов, которые станут «донорами», и при этом не снизятся дотации для остальных субъектов, пояснила глава СФ.

Мы считаем, что межбюджетные отношения должны работать на увеличение финансовой самодостаточности российских регионов, создавать стимулы для их самостоятельного развития, сказала глава СФ. По ее мнению, в этом отношении проект бюджета достаточно инерционен. «Предлагается в целом разумная, но, по сути, косметическая мера по обмену половины доходов от дистиллятов на четыре процента доходов от акцизов на крепкий алкоголь. Цена вопроса – не более десяти миллиардов рублей».

В связи с этим Валентина Матвиенко предложила в течение следующего года организовать мониторинг, чтобы не допустить выпадения налоговых доходов отдельных регионов. «Мы собираемся продолжать диалог с Правительством по реализации инициатив Совета Федерации в сфере межбюджетных отношений, в том числе передачи регионам части доходов от акцизов на табачную продукцию. Нужно выработать новые механизмы стимулирования регионов для увеличения их доходной базы», — подчеркнула глава СФ.

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