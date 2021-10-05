В Кисловодске открылся Фестиваль ГТО среди семейных команд

Source: Russia Ministry of Sport

Сегодня, 5 октября, в Кисловодске состоялась церемония открытия II Фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» среди семейных команд. В рамках церемонии были представлены обновлённые талисманы ГТО: Медведь Потап, Волчонок Макар и Зайка Лиза. Соревновательная программа для физкультурно-спортивных семей из 34 регионов страны продлится до 7 октября. Фестиваль ГТО приурочен к 90-летию создания Всесоюзного комплекса ГТО (СССР).

Церемония открытия началась с торжественного представления участников Фестиваля, которым в ближайшие дни предстоит побороться за звание самой физкультурно-спортивной семьи. Отдельных аплодисментов были удостоены действующие победители I финала Фестиваля ГТО среди семейных команд – семья Ледик из Калининградской области.

«Разрешите мне от имени Министра спорта Российской Федерации Олега Васильевича Матыцина и заместителя Министра Одеса Хасаевича Байсултанова приветствовать всех участников II Всероссийского фестиваля ГТО среди семейных команд. Проведение фестивалей ГТО на гостеприимной Ставропольской земле стало уже доброй традицией, потому что в регионе любят спорт и развивают его», – поприветствовал участников мероприятия заместитель директора Департамента физической культуры и массового спорта Минспорта России Георгий Кабанов.

В отборочных этапах фестиваля приняли участие более пяти тысяч человек со всей страны. В финал вышли лучшие из лучших – 34 семьи. Состав каждой команды представляют папа, мама, старший член семьи (дедушка или бабушка) и один ребёнок. Таким образом, семейный Фестиваль ГТО охватывает следующие возрастные группы:

– девочка или мальчик 9-10 лет (II ступень комплекса ГТО);

– мама и папа 30-49 лет (VII и VIII ступени комплекса ГТО);

– бабушка или дедушка 50-69 лет (IX и X ступени комплекса ГТО).

В процессе борьбы за первенство в спортивных состязаниях участникам предстоит проверить свои силу, ловкость, скорость и прикладные навыки. Командный зачёт определится по сумме очков, набранных всеми членами семьи за выполнение всех видов спортивной программы в каждой возрастной категории. Личный зачёт определится по сумме очков, набранных членами команды в категориях – мама, папа, ребёнок (мальчик и девочка раздельно), бабушка и дедушка за выполнение соответствующих видов спортивной программы.

Церемония закрытия и награждения победителей состоится 7 октября на базе ФГБУ «Юг Спорт».

Пресс-служба Минспорта России

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