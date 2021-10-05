В. Бондарев провел совместное совещание комитетов СФ по вопросу совершенствования оформления электронных виз для посещения РФ

Source: Russia – Council of the Federation

Сенаторы заслушали информацию о мероприятиях, проводимых в целях упрощения оформления электронных виз иностранным гражданам для поездок в Российскую Федерацию.

Председатель Комитета СФ по обороне и безопасности Виктор Бондарев БондаревВиктор Николаевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Кировской области провел совместное совещание Комитета СФ по обороне и безопасности, Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству, Комитета СФ по международным делам и Комитета СФ по социальной политике. Обсуждался вопрос «О внесении изменений в законодательство Российской Федерации в части упрощения порядка оформления электронных виз отдельным категориям граждан, прибывающим в Российскую Федерацию в целях туризма».

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В мероприятии приняли участие председатель Комитета СФ по международным делам Григорий Карасин, КарасинГригорий Борисовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Сахалинской области первый заместитель председателя Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству Владимир Полетаев, ПолетаевВладимир Владимировичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Алтай члены Комитета СФ по международным делам Александр Карелин, КарелинАлександр Александровичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Новосибирской области Ольга Епифанова, ЕпифановаОльга Николаевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Коми Анна Отке, ОткеАнна Ивановнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Чукотского автономного округа Алексей Орлов, ОрловАлексей Маратовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Калмыкия член Комитета СФ по социальной политике Сергей Горняков. ГорняковСергей Васильевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Волгоградской области

Сенаторы заслушали информацию представителей МИД РФ, МВД РФ, Министерства транспорта РФ, Федерального агентства по туризму РФ. Речь шла об организации и порядке выдачи электронных виз иностранным гражданам, о порядке работы и обустройстве пунктов пропуска через государственную границу России.

Совместное совещание комитетов СФ по вопросу совершенствования оформления электронных виз для посещения РФ

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Виктор Бондарев

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Совместное совещание комитетов СФ по вопросу совершенствования оформления электронных виз для посещения РФ

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Совместное совещание комитетов СФ по вопросу совершенствования оформления электронных виз для посещения РФ

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Совместное совещание комитетов СФ по вопросу совершенствования оформления электронных виз для посещения РФ

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Совместное совещание комитетов СФ по вопросу совершенствования оформления электронных виз для посещения РФ

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Совместное совещание комитетов СФ по вопросу совершенствования оформления электронных виз для посещения РФ

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Совместное совещание комитетов СФ по вопросу совершенствования оформления электронных виз для посещения РФ

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Совместное совещание комитетов СФ по вопросу совершенствования оформления электронных виз для посещения РФ

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Совместное совещание комитетов СФ по вопросу совершенствования оформления электронных виз для посещения РФ

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Владимир Полетаев

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Совместное совещание комитетов СФ по вопросу совершенствования оформления электронных виз для посещения РФ

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Совместное совещание комитетов СФ по вопросу совершенствования оформления электронных виз для посещения РФ

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Сенаторы предложили, в частности, Правительству РФ рассмотреть целесообразность систематизации миграционного законодательства. Также законодатели считают необходимым ускорить разработку и внесение в Государственную Думу проекта федерального закона «Об условиях въезда (выезда) и пребывания (проживания) в Российской Федерации иностранных граждан и лиц без гражданства».

Профильным комитетам СФ предложено продолжить мониторинг правоприменительной практики в части совершенствования порядка оформления электронных виз отдельным категориям иностранных граждан, прибывающим в Российскую Федерацию в целях туризма.

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