Встреча с лауреатами и финалистами конкурса «Учитель года России»

Source: President of Russia – Kremlin

В федеральном этапе отбора, стартовавшем 25 сентября в Ростове-на-Дону, приняли участие 85 педагогов, представляющих все российские регионы. 15 конкурсантов, набравших наибольшее количество баллов по результатам тура, были объявлены лауреатами конкурса, из них пятеро – призёрами.

По итогам состоявшегося накануне в Москве решающего испытания – пресс-конференции «Вопрос учителю года» – определён победитель. Им стала преподаватель физики Гимназии № 16 города Тюмени Екатерина Костылева.

Смотрите также

MIL OSI