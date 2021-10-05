Source: Russia Federal Space

#СМИ#ТАСС#Вызов#Пилотируемая космонавтика#Союз МС-19#МКС-6605.10.2021 09:00

Антон Шкаплеров гордится тем, что был включен в кинематографический экипаж

Космонавт Роскосмоса Антон Шкаплеров гордится тем, что попал в экипаж кинематографистов, который будет вести на МКС съемки фильма «Вызов».

«Горд был, что мне доверили такую миссию — полететь без профессионалов, космонавтов, астронавтов. В меня поверили, что я справлюсь с этим», — сказал Шкаплеров во время конференции в ТАСС, которая проходит в онлайн-формате совместно с госкорпорацией «Роскосмос», Первым каналом и Центром подготовки космонавтов.

Он напомнил, что корабль был доработан для управления без профессионального инженера.

Пуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» запланирован на 11:55 мск 5 октября с площадки № 31 («Восток») космодрома Байконур. На корабле «Союз МС-19» на орбиту отправятся космонавт Шкаплеров, актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко. Примерно через девять минут корабль будет выведен на орбиту. Его сближение с Международной космической станцией пройдет по двухвитковой схеме. Он будет добираться до МКС примерно 3 часа 17 минут.

Пересильд и Шипенко планируют снять на орбите первый художественный фильм. Драма с рабочим названием «Вызов» является совместным проектом Роскосмоса, Первого канала и студии Yellow, Black and White. Это будет фильм о женщине-враче, которая далека от космической сферы, но в силу обстоятельств полетит на орбиту, чтобы спасти жизнь космонавту.

Источник: ТАСС4 октября 2021 года, 13:39

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