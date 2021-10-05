Source: Russia Ministry of Energy

Санкт-Петербург, 5 октября. – Анастасия Бондаренко провела круглый стол по вопросам целевой подготовки кадров для отраслей ТЭК в рамках Х Петербургского международного газового форума и выступила с ключевым докладом

Статс-секретарь – замминистра рассказала о том, что Минэнерго России на протяжении последних двух лет реализует полномочие по формированию предложений по квоте приёма на целевое обучение в вузах.

«Механизм позволяет определённым категориям работодателей «использовать» бюджетные места в вузах под задачи своего кадрового обеспечения. Особые условия – это не только отдельный конкурс для целевиков на поступление в вуз, но и обязательное трудоустройство в определённой компании и определенном регионе», – пояснила она.

Относительно прошлого года потребность отраслей ТЭК в целевом приеме в рамках установленной Правительством квоты выросла на 75 % и на 2022/23 учебный год составила более 3 тыс. человек по 118 направлениям подготовки (специальностям) в целях трудоустройства выпускников в 81 регионе.

Анастасия Бондаренко добавила, что категории заказчиков целевого обучения в рамках квоты приёма определяет Закон об образовании. По её словам, смысл дальнейшего развития механизма заключается в том, чтобы распространить его не только на отраслевые компании с госучастием, но и на большое число крупных компаний, системообразующих для отраслей ТЭК и регионов.

«На законодательном уровне перечень категорий заказчиков имеет тенденцию к расширению и с 2022 года впервые пополнится отраслевым критерием. Для нас это важный маркер и тренд, постараемся его использовать в интересах отраслевых компаний», – пояснила она.

Анастасия Бондаренко также рассказала, что Минэнерго в 2021 году впервые реализовало право на детализацию квоты приёма на целевое обучение.

«Этот пилотный опыт мы оцениваем как успешный. Он подразумевает закрепление за конкретным целевиком конкретного бюджетного места в интересах конкретного работодателя, то есть это маркировка целевого места или мест под компанию. Компания заключает договоры о целевом обучении по количеству таких мест, абитуриенты поступают в вуз с соблюдением требований вуза по пороговым баллам ЕГЭ», – пояснила замминистра.

Всего по запросу Минэнерго Правительство согласовало детализацию 898 целевых бюджетных мест в 89 вузах для трудоустройства целевиков после окончания обучения более чем в 60 субъектах РФ.

По словам Анастасии Бондаренко, механизм даёт возможность гарантированного поступления в вуз и гарантированной трудовой деятельности на протяжении трёх лет после его окончания, при этом вместо договора о целевом приёме между вузом и заказчиком целевой подготовки предполагается двухэтапное согласование – на уровне учредителей вузов и на уровне Правительства Российской Федерации.

«Работая с механизмом целевого приёма, включившись в детализацию целевых мест, мы увидели, что этот механизм – не про льготное поступление в вузы. Он даёт возможность подготовить специалистов для регионов в профильных престижных вузах, в том числе столичных, с гарантированным возвратом на производства в свои регионы. На наш взгляд, концептуально, приём на целевое обучение – это про образовательную и трудовую мобильность и в целом про поддержку региональных рынков труда», – сказала замминистра.

Анастасия Бондаренко отметила, что Минэнерго видит возможности для снятия ограничений для отраслевых организаций и предоставления права более широкому кругу организаций ТЭК выступать заказчиками целевого приёма в вузы.

«Можно иницировать внесение соответствующих изменений в Закон об образовании. Здесь важно, на наш взгляд, признать и ответственность регионов за свои рынки труда. В этом случае региональные власти могут выступать заказчиками целевиков для работодателе исходя из оценки их вклада в региональную экономику. Тогда этот механизм встроится в систему управления ситуацией на региональном рынке труда и станет работать на кадровое обеспечение региональной экономики», – сказала замминистра.

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