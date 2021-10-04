Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#ЦНИИмаш#ЦУП#РКК Энергия#Космодромы#Байконур#Союз МС-19#Вызов#Пилотируемая космонавтика#МКС-6604.10.2021 20:00

ЦУП готов к запуску корабля «Союз МС-19»

Специалисты подмосковного Центра управления полётами ЦНИИмаш (входит в состав Госкорпорации «Роскосмос») завершили плановые работы по подготовке к выведению на околоземную орбиту транспортного пилотируемого корабля «Союз МС-19» и его стыковке с российским сегментом Международной космической станции. В соответствии с расчётами службы баллистико-навигационного обеспечения ЦУП запуск запланирован на 5 октября 2021 года в 11:55:02 по московскому времени.

Специалисты Главной оперативной группы управления российским сегментом МКС (Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С.П. Королёва, входит Роскосмос) приступят к управлению полётом корабля после его штатного отделения от третьей ступени носителя спустя 529 секунд после старта. Трансляция с космодрома Байконур будет доступна на сайте и в социальных сетях Госкорпорации «Роскосмос» с 08:45 мск, а также в эфире Первого канала.

Сближение пилотируемого корабля «Союз МС-19» с Международной космической станцией и причаливание к стыковочному узлу модуля «Рассвет» планируется проводить в автоматическом режиме под контролем специалистов Центра управления полетами и российских членов экипажей корабля и станции. Стыковка корабля запланирована по так называемой сверхбыстрой схеме — в 15:12 мск (±3 мин).

В составе основного экипажа: космонавт Роскосмоса Антон Шкаплеров и участники космического полета — кинорежиссер Клим Шипенко и актриса Юлия Пересильд. Их дублерами стали космонавт Роскосмоса Олег Артемьев, кинооператор Алексей Дудин и актриса Алена Мордовина. В настоящее время экипаж Международной космической станции состоит из космонавтов Роскосмоса Олега Новицкого, Петра Дуброва и астронавта NASA Марка Ванде Хая, прибывших на МКС 9 апреля на корабле «Союз МС-18», а также прибывших на МКС на корабле Crew Dragon 24 апреля астронавтов NASA Меган Макартур и Шейна Кимбро, астронавта Европейского космического агентства Томаса Песке и астронавта Японского агентства аэрокосмических исследований Акихико Хошиде.

В ночь на 5 октября специалисты дочерних организаций Госкорпорации «Роскосмос» начнут работы на стартовом комплексе «Восток» по программе пускового дня. Во вторник утром состоится заседание Государственной комиссии, на котором будут рассмотрены результаты испытаний, проводимых с ракетой-носителем и пилотируемым кораблем. Комиссия должна оценить готовность изделия к заправке компонентами топлива и ее пуску в назначенное время.

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