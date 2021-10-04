Source: Russia Federal Space

#НПП Квант#некролог04.10.2021 14:21

Ушел из жизни Каган Марлен Борисович

Руководство и профсоюзный комитет Акционерного общества «Научно-производственное предприятие «Квант» с глубоким прискорбием сообщают, что 4 октября 2021 года на 87 году жизни скончался советник генерального директора по фотоэнергетике, доктор технических наук, профессор Каган Марлен Борисович.

Под руководством Марлена Борисовича и при непосредственном его участии велись работы по созданию элементов энергосистем многих космических аппаратов («Венера-4», 1967 г — первые в мире батареи с преобразователями на основе арсенида галлия, «Луноход-1, -2» 1970-1972, орбитальная станция «МИР», космический аппарат «Казсат», космический аппарат «Экспрес-АМ6», российский сегмент Международной Космической станции и др.). Являясь главным конструктором по фотоэнергетике с 1995 года, руководил работами по всем солнечным батареям, разрабатываемым в АО «НПП «Квант».

Имел 5 поддерживаемых патентов, разработал и внедрил в производство целый ряд новейших технологий изготовления солнечных батарей на основе монокристаллического кремния. Автор более 100 научных работ, изобретений, докладов, хорошо известных в РФ и за рубежом. Являлся членом научного Совета Российской академии наук и Федерального космического агентства по проблемам космической энергетики, а также членом бюро Совета Российской академии наук по прямому преобразованию энергии.

Марлен Борисович — один из разработчиков электрической батареи на основе кристаллического арсенида галлия. Именно на этих источниках тока работали автоматические межпланетные станции «Венера-1» и «Венера-2», первый лунный самоходный аппарат «Луноход-1». Принимал активное участие в создании служебного модуля «Звезда» по программе Международной космической станции.

Каган М.Б. родился 16 января 1935 года в городе Харькове, Украинской ССР.

В 1959 году окончил Московский инженерно-физический институт (МИФИ) по специальности инженер-физик (направление диэлектрики и полупроводники).

В 1965 защитил кандидатскую диссертацию, в 1977 — докторскую диссертацию.

Трудовая деятельность:

04.1959 — 09.1960 — инженер лаборатории № 21 отдела 8 ВНИИТ;

09.1960 — 09.1962 — старший инженер лаборатории № 21 отдела 8 ВНИИТ;

03.1961 зачислен в аспирантуру без отрыва от производства по специальности «Физика твердого тела»;

09.1962 — 02.1963 — начальник сектора интерметаллических соединений лаборатории № 21 отдела 8 ВНИИТ;

02.1963 — 08.1967 — начальник сектора лаборатории 81 ВНИИТ;

08.1967 — 01.1969 — исполняющий обязанности начальника лаборатории 87 ВНИИТ;

01.1969 — 06.1974 — начальник лаборатории отдела 8 ВНИИТ;

06.1974 — 02.1983 — начальник лаборатории 87 ВНИИТ;

02.1983 — 02.1988 — начальник отдела 90 ВНИИТ;

02.1988 — 02.1995 — начальник отделения 8 ОАО «НПП «Квант»;

02.1995 — 02.2011 — заместитель генерального конструктора по фотоэнергетическим источникам тока — начальник отделения 8 ОАО «НПП «Квант»;

02.2011 — 05.2012 — заместитель генерального конструктора — конструктор по фотоэнергетике в ОАО «НПП «Квант»;

05.2012 — 03.2015 — главный конструктор по фотоэнергетике в ОАО «НПП «Квант» (с 04.2015 АО «НПП «Квант»);

03.2015 — 04.2016 — главный конструктор по фотоэнергетике — начальник отделения 8 АО «НПП «Квант»;

04.2016 — 01.2021- главный конструктор по фотоэнергетике АО «НПП «Квант»;

01.2021 — 10.2021 — советник генерального директора АО «НПП «Квант» по фотоэнергетике.

Государственные и ведомственные награды:

Награжден орденом «Знак почёта», Указ Президиума Верховного совета СССР от 06.09.1978;

награжден орденом «Дружба», Указ Президента Российской Федерации № 648 от 05.06.2001 за большой вклад в создание и запуск служебного модуля «Звезда» по программе Международной космической станции и многолетний добросовестный труд;

награжден знаком С.П. Королёва за личный творческий вклад в реализацию космических программ и проектов, а также в связи с 70-летием со дня рождения, Приказ Федерального космического агентства № 372 от 17.12.2004;

награжден Почетной грамотой Префекта СВАО г. Москвы За многолетний добросовестный труд, большой вклад в создании систем энергообеспечения космических аппаратов и в связи с 90-летием основания предприятия ОАО «НПП «Квант». Распоряжение Префекта СВАО г. Москвы № 151 от 03.02.2009;

награжден медалью им. Г.С. Титова за личный вклад в реализацию космических программ и проектов, добросовестный труд и в связи с празднованием Дня космонавтики, Приказ от 12.04.2012;

награжден знаком Э.К. Циолковского за личный творческий вклад в реализацию космических программ и проектов, многолетний добросовестный труд и в связи с 95-летием образования предприятия, Приказ Федерального космического агентства № 85-к от 26.02.2014;

стипендия и благодарственное письмо Госкорпорации «Роскосмос» от 29.01.2018 за выдающиеся достижения в создании космической техники;

До последних дней своей жизни Марлен Борисович Каган продолжал активный научный труд. Под его руководством велась разработка солнечных батарей нового поколения, способных повысить энерговооруженность космических аппаратов в 2-2,5 раза по сравнению с традиционными кремниевыми солнечными батареями. Своим уникальным опытом Марлен Борисович щедро делился с молодыми учёными, которым в дальнейшем предстоит развивать отечественную фотоэнергетику.

Светлая память о Марлене Борисовиче Кагане навсегда сохранится в сердцах сотрудников АО «НПП «Квант».

MIL OSI