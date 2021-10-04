Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#РКК Энергия#некролог#Космодромы#Байконур04.10.2021 07:54

Ушел из жизни Алексей Александрович Шумилин

В Москве на 86-м году жизни скончался советский и российский военачальник, генерал-лейтенант в отставке, Герой Социалистического Труда Алексей Александрович Шумилин.

В Вооруженных Силах с июня 1953 года. Окончил Ленинградскую военно-воздушную инженерную академию имени А.Ф. Можайского (1959 г.). С января 1959 года на полигоне Байконур — инженер по испытаниям, начальник отделения, инженер отдела, инженер-испытатель, старший инженер-испытатель, начальник лаборатории, заместителем начальника и начальником отдела 1-го управления.

В сентябре 1975 года назначен заместителем начальника управления, а в июле 1980 года — начальником 1-го управления. С января 1989 заместитель начальника полигона по научно-исследовательской и испытательной работе. В сентябре 1992 назначен начальником 5 Государственного испытательного космодрома. С 1993 г. — член военного совета Военно-Космических Сил. После увольнения в запас (август 1997 года) работал в РКК «Энергия» им. С.П. Королева (входит в состав Госкорпорации «Роскосмос»).

С января 1998 года по декабрь 2004 года — заместитель руководителя научно-технического центра; первый заместитель директора программ, первый заместитель руководителя научно-технического центра — директор программ по эксплуатации комплекса «Морской старт» открытого акционерного общества «Ракетно-космическая корпорация „Энергия“ имени С.П. Королева». С декабря 2004 года по апрель 2007 года — первый заместитель директора программ «Морской старт». С апреля 2007 года по март 2015 года — Главный специалист Ракетно-космической корпорации «Энергия» имени С.П. Королева«

Принимал участие более чем в 500 запусках первых спутников, кораблей-спутников, исследовательских космических аппаратов, пилотируемых космических аппаратов, в т.ч. более чем в 100 как руководитель боевого расчета.

Внёс большой вклад в создание автоматического грузового кораблей «Прогресс», в осуществление космических программ «ЭПАС», «Интеркосмос» и других, в подготовке автоматических космических аппаратов различного назначения, испытания новой ракетной техники, в организацию научно-исследовательской и военно-научной работы на полигоне. 26 сентября 1983, всего за мгновение до взрыва горящей ракеты-носителя «Союз-У», вместе с техническим руководителем по ракете А.М. Солдатенковым, выдал своевременно команду операторам (А. Мочалову и М. Шевченко) измерительного пункта «Сатурн-МС», расположенного в 20 км от стартового комплекса, на включение системы аварийного спасения (САС) ТПК «Союз Т-10-1», сохранив тем самым жизни космонавтам В.Г. Титову и Г.М. Стрекалову.

Орден Ленина (1976, 1982 года); Орден «Трудового Красного Знамени», (1978 год); Лауреат Государственной премии (1978 год); Медаль «За отвагу на пожаре» (1983 год); Герой Социалистического Труда (1987 год); Орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени (1996 год).

Генеральный директор Госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин и все сотрудники ракетно-космической отрасли выражают соболезнования родным, близким и коллегам Алексея Александровича Шумилина. Вечная память!

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