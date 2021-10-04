Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Космодромы#Байконур#Пилотируемая космонавтика#МКС-66#Союз МС-19#Вызов04.10.2021 12:20

Утверждены экипажи корабля «Союз МС-19»

Государственная комиссия по проведению лётных испытаний пилотируемых космических комплексов утвердила составы основного и дублирующего экипажей транспортного пилотируемого корабля «Союз МС-19». Кроме этого, подтверждена готовность ракеты-носителя «Союз-2.1а» и наземной инфраструктуры к предстоящему пуску по программе Международной космической станции.

Основной экипаж МКС-66:

Герой Российской Федерации, командир пилотируемого корабля «Союз МС-19», командир МКС-66 Антон Шкаплеров, Роскосмос (Россия);

участник космического полета Клим Шипенко, Россия;

участник космического полета Юлия Пересильд, Россия.

Дублирующий экипаж МКС-66:

Герой Российской Федерации, командир пилотируемого корабля «Союз МС», бортинженер МКС Олег Артемьев, Роскосмос (Россия);

участник космического полета Алексей Дудин, Россия;

участник космического полета Алена Мордовина, Россия.

В 13:00 по московскому времени состоится предстартовая онлайн-конференция экипажей, которая будет доступна в прямом эфире на официальных сайтах Госкорпорации «Роскосмос» и российского информационного агентства ТАСС.

Пуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с пилотируемым кораблем «Союз МС-19» намечен на 5 октября 2021 года с космодрома Байконур, а стыковка с российским сегментом МКС — спустя два витка после выхода на целевую орбиту. Планируемая продолжительность работы экипажа МКС-66 — 174 суток. Ориентировочная продолжительность работы участников космического полета на МКС — не менее 12 суток.

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