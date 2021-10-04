Т. Гигель приняла участие в первом Алтайском экологическом форуме

Source: Russia – Council of the Federation

Обсуждались вопросы социальной ответственности промышленных компаний.

Член Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, представитель от законодательного органа государственной власти Республики Алтай Татьяна Гигель ГигельТатьяна Анатольевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Алтай приняла участие в первом Алтайском экологическом форуме. Мероприятие прошло в очном и онлайн-режимах. Его тема — «Умный Алтай: экология как новая экономика».

В ходе форума обсуждались вопросы социальной ответственности крупных промышленных компаний за охрану окружающей среды, развитие туризма в регионе через призму антропогенной нагрузки на экосистему, перспективы развития «зеленой экономики» и др.

Татьяна Гигель приняла участие в первом Алтайском экологическом форуме

В своем выступлении Татьяна Гигель отметила, что в Конституции РФ сформировано экологическое право с конкретизацией соответствующих положений, и оно отвечает принципам международного права. «Но жизнь на месте не стоит. Совет Федерации, профильный Комитет СФ активно работают над совершенствованием нормативной правовой базы, регулирующей отношения в сфере природопользования и охраны окружающей среды».

По мнению парламентария, главная задача при этом — создать такие условия для бизнеса и всех граждан, при которых беречь природу будет выгодно.

Сохранение экологии, поддержание комфортной и безопасной среды для жизни вошло в число национальных целей развития России на период до 2030 г.

Татьяна Гигель напомнила, что сохранение экологии, поддержание комфортной и безопасной среды для жизни вошло в число национальных целей развития России на период до 2030 г.

Сенатор рассказала о рекомендациях, которые профильный Комитет СФ направил Правительству РФ, Министерству экономического развития РФ, Министерству энергетики РФ, Министерству сельского хозяйства РФ и Банку России в целях повышения привлекательности инструментов «зеленого финансирования» и расширения их использования для решения задач по обеспечению экологической безопасности.

Татьяна Гигель приняла участие в первом Алтайском экологическом форуме

В работе форума приняли участие руководитель Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Светлана Радионова, руководитель Федерального агентства лесного хозяйства Иван Советников, заместитель Министра экономического развития РФ Илья Торосов, глава Республики Алтай Олег Хорохордин, ХорохординОлег ЛеонидовичГлава Республики Алтай, Председатель Правительства Республики Алтай председатель Государственного Собрания — Эл Курултай Республики Артур Кохоев, КохоевАртур ПавловичПредседатель Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай губернатор Камчатского края Владимир Солодов, СолодовВладимир ВикторовичГубернатор Камчатского края глава Республики Бурятия Алексей Цыденов. ЦыденовАлексей СамбуевичГлава Республики Бурятия

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