Сборная России впервые выиграла серебряные медали командного Чемпионата Европы по настольному теннису

Source: Russia Ministry of Sport

3 октября состоялся финал командного Чемпионата Европы по настольному теннису, который проходил в Румынии. Сборная России выиграла серебряные медали турнира, уступив в решающей встрече представителям Германии.

В командном Чемпионате Европы приняли участие 26 сборных, разделённых на восемь групп. Сборная России выступала в группе F и на групповом этапе обыграла команды Франции и Нидерландов. В четвертьфинале россияне одолели сборную Австрии, а в полуфинале – команду Швеции.

Российская сборная впервые играла в финале командного Чемпионата Европы. До этого лучшим результатом сборной на турнире были бронзовые медали в 2013 году.

Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин поздравил Льва Кацмана, Максима Гребнева, Владимира Сидоренко, Кирилла Скачкова и Александра Шибаева с «серебром».

«Наши ребята добились исторического успеха: сборная России впервые вышла в финал командного европейского первенства и выиграла серебряные награды, российская команда стала главной сенсацией турнира, блестяще преодолела все раунды, обыграла признанных фаворитов, – отметил Матыцин. – В финале российским спортсменам не хватило толики везения для того, чтобы выиграть золото, уверен, серебряные медали станут еще одним шагом на пути нашей молодой команды к большому международному успеху. Поздравляю старшего тренера мужской сборной Валерия Салабаева, личных тренеров спортсменов и Федерацию настольного тенниса России!», – сказал Министр.

Министерство спорта Российской Федерации поздравляет сборную России, тренерский штаб и Федерацию настольного тенниса России с «серебром» и желает новых ярких побед!Фото: ETTU и Mihaela BOBAR

Пресс-служба Минспорта России

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