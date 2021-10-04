Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Орбитальные группировки#ДЗЗ#РКС#Терра Тех#Милана Элердова04.10.2021 17:08

Роскосмос вооружается искусственным интеллектом

Госкорпорация «Роскосмос» стремится предоставлять данные потребителям в наиболее качественном и максимально пригодном для использования виде. Для достижения этой цели ключевые компании Госкорпорации разрабатывают специальное программное обеспечение. Оно встраивается в процесс обработки данных и повышает качество выходного продукта. При создании такого рода решений всё чаще используются нейросетевые технологии. Разработки ведутся специалистами компаний «Российские космические системы», НИИ ТП и ТЕРРА ТЕХ (все входят в состав Роскосмоса).

Разработанные нейросетевые алгоритмы интегрируются в Информационную систему «Цифровая Земля». Алгоритмы решают два класса задач. Первый из них — это улучшение качества снимков. Для него разработаны алгоритмы Super resolution, Neural network panshaprening, алгоритм компенсации дымки и корреляционные алгоритмы. Второй класс решаемых задач — создание маски качества, где используются алгоритмы сегментации облаков, теней, дымки, дефектов изображения и классов подстилающей поверхности.

Для обучения нейронных сетей используется создаваемая и постоянно пополняемая база данных эталонов. Более года специалистами компаний Госкорпорации ведутся работы по тематической разметке и соответствующей подготовке данных. На текущий момент обработано более 4 млн квадратных километров данных и подготовлены более 160 тыс. эталонов различных объектов местности.

Заместитель директора Департамента навигационных космических систем (ГЛОНАСС) Валерий Заичко: «Роскосмос сегодня стремится не только оперативно удовлетворять потребность заказчиков в „сырых“ данных ДЗЗ, а предоставлять пользователям ДЗЗ продукты наивысшего качества, готовые к немедленному использованию для решения тематических отраслевых задач. Для этого сегодня мы применяем технологии искусственного интеллекта, нейронные сети, чтобы потребитель не тратил свои силы, время и ресурсы, а мгновенно применял уже подготовленные и откорректированные космические снимки для различных нужд в своих или наших информационных системах. Таким образом, повышается доступность данных ДЗЗ для решения мониторинговых задач в различных отраслях экономики. В настоящее время Госкорпорацией „Роскосмос“ организовано информационное взаимодействие посредством сервиса API с такими информационными системами как „ГИС ТОР КНД“, ГИС ЕИР, ГИС Рослесхоза, МЧС России, другими ведомственными информационными системами, а также со множеством региональных информационных систем».

Собственная архитектура нейронных сетей является главной особенностью алгоритмов. Она позволяет выдерживать баланс скорости и качества результата, масштабировать использование, оптимизировать параметры быстродействия под конкретные технические средства. Алгоритмы могут легко встраиваться в любые изделия, связанные с формированием стандартных продуктов дистанционного зондирования Земли. По задумке разработчиков, пользователь сам сможет в личном кабинете контролировать применение алгоритмов в зависимости от целей использования заказанного продукта.

Генеральный директор ТЕРРА ТЕХ Милана Элердова: «Комплекс геосервисов „Цифровая Земля“ изначально задумывался и был в итоге реализован с использованием технологий искусственного интеллекта. Уже сейчас нейронные сети „Цифровой Земли“ идентифицируют изменения в лесном фонде, здания, карьеры, водные объекты, полигоны ТКО в автоматическом режиме. Следующим шагом развития технологического базиса системы стало использование нейросетей для улучшения визуального качества изображений на космических снимках со спутников ДЗЗ. Таким образом сейчас в систему на обработку ИИ поступают уже улучшенные изображения, что повышает скорость, качество и точность автоматически генерируемой аналитики».

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