Source: Russia Federal Space

#НПО Энергомаш#Агат04.10.2021 18:13

Работники организации «Агат» побывали на Энергомаше

Работники организации «Агат» посетили с организованной экскурсией Научно-производственное объединение «Энергомаш» имени академика В.П. Глушко (входит в состав Госкорпорации «Роскосмос») и демонстрационный зал, расположенный на территории предприятия.

Как рассказал член Общественного совета Госкорпорации «Роскосмос» Игорь Габелко, ряд ознакомительных экскурсий на предприятия ракетно-космической отрасли организован специально для нового набора финансистов-экономистов «Агата».

«Молодых специалистов знакомят с научно-производственными предприятиями космической отрасли, чтобы они представляли весь процесс создания ракет, ракетных двигателей, космических аппаратов», — пояснил Игорь Габелко.

Главный специалист отдела рекламно-выставочной деятельности Владимир Судаков подробно рассказал об истории НПО Энергомаш, вкладе в создание ракетного двигателестроения академика В.П.Глушко, его соратников и последователей, о представленных в музее уникальных экспонатах — ракетных двигателях, созданных в НПО Энергомаш, а также ответил на множество вопросов экскурсантов.

Серия визитов работников «Агата» на предприятия Госкорпорации «Роскосмос» проводится с весны 2021 года. За это время молодые специалисты побывали в ГКНПЦ имени М.В.Хруничева, НПО автоматики, РКК «Энергия», НПО Лавочкина (входят в Роскосмос).

От посещения НПО Энергомаш у делегации «Агата» остались очень хорошие впечатления. Гости поблагодарили руководство предприятия и специалистов, проводивших экскурсию, за отличную организацию мероприятия, доброе отношение и подробный рассказ как об истории, так и о сегодняшней работе НПО Энергомаш.

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Акционерное общество «Организация «Агат» является экономической научно-исследовательской организацией ракетно-космической промышленности с 1973 года. «Организации «Агат» принадлежит ключевая роль в системных исследованиях экономических проблем, связанных с развитием, разработкой и производством ракетно-космической техники, технико-экономическим обоснованием федеральных космических программ, ценообразованием в сфере ГОЗ, проведением независимой экономической экспертизы проектов вновь создаваемых и модернизируемых средств ракетно-космической техники.

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