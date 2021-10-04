Пётр Бобылев назначен заместителем Министра энергетики Российской Федерации

Source: Russia Ministry of Energy

Москва, 4 октября. – Распоряжением Председателя Правительства Российской Федерации Михаила Мишустина от 30 сентября 2021 года № 2755-p заместителем Министра энергетики Российской Федерации назначен Пётр Бобылев.

До назначения на должность заместителя Министра энергетики Пётр Бобылев возглавлял Департамент конкуренции, экологии и энергоэффективности Минэкономразвития России. С 2010 года 10 лет работал на различных должностях в Минэнерго России, до этого трудился в ЗАО «КЭС» и ОАО «ОГК-4», Сургутская ГРЭС-2.

Сейчас он будет курировать деятельность Департамента внешнеэкономического сотрудничества и развития топливных рынков, Департамента финансовых и имущественных отношений.

Пётр Бобылев родился 21 июля 1980 года в Челябинской области. Окончил Теплоэнергетический факультет Уральского государственного технического университета – Уральского политехнического института (УГТУ-УПИ) по специальности «Тепловые электрические станции» и Инженерно-экономический факультет УГТУ-УПИ по специальности «Экономика и управление на предприятии».Женат, воспитывает троих детей.

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