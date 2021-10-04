Source: Russia Federal Space

#РКК Энергия#Космодромы#Байконур#Прогресс МС-1804.10.2021 12:00

«Прогресс МС-18» прошел вакуумные испытания

На космодроме Байконур завершились испытания на герметичность транспортного грузового корабля «Прогресс МС-18» в вакуумной камере монтажно-испытательного корпуса площадки № 254.

В соответствии с графиком работ специалисты Ракетно-космической корпорации «Энергия» имени С.П. Королева и Космического центра «Южный» (филиал Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры, оба предприятия входят в состав Госкорпорации «Роскосмос») выполнили цикл пневмовакуумных испытаний корабля «Прогресс МС-18», продолжавшийся с 28 сентября 2021 года.

Автоматизированный контроль высоких требований к герметичности отсеков и бортовых систем корабля в наземных условиях прошел без замечаний. Сегодня корабль «Прогресс МС-18» был транспортирован обратно на технический комплекс и установлен в динамический стенд для дальнейшей предполетной подготовки.

Старт ракеты-носителя «Союз-2.1а» с грузовым кораблем «Прогресс МС-18» по программе 79-й миссии снабжения Международной космической станции запланирован на конец октября 2021 года с космодрома Байконур.

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