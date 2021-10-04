Source: Russia Federal Space

#ЦПК#Пилотируемая космонавтика#МКС-66#Союз МС-19#Вызов#Космодромы#Байконур04.10.2021 15:23

Пресс-конференция на Байконуре: что чувствуют экипажи МКС-66 за день до старта

На космодроме Байконур состоялось заседание Государственной комиссии, которая утвердила составы экипажей транспортного пилотируемого корабля «Союз МС-19». После чего экипажи МКС-66 приняли участие в предстартовой пресс-конференции, организованной агентством ТАСС совместно с Роскосмосом, Первым каналом и Центром подготовки космонавтов. Мероприятие проводилось в онлайн-формате.

Отвечая на поступившие вопросы, командир основного экипажа МКС-66 Антон Шкаплеров подчеркнул, что испытал чувство гордости, когда узнал, что именно ему выпала возможность доставить на МКС съемочную группу научно-просветительского проекта «Вызов». Космонавт отправляется в четвертую по счету экспедицию, но впервые без бортинженеров, а только с участниками космического полета. Для Антона Шкаплерова это тоже своеобразный вызов — полностью взять на себя управление космическим кораблем и уже на орбите сыграть одну из ролей в художественном фильме.

Россияне первыми в мире осуществят съемки игрового кино в космическом пространстве. По сюжету девушка-врач отправится на МКС, чтобы спасти жизнь космонавту. Уже известно, что роль «пострадавшего» исполнит Олег Новицкий. В съемках будет задействован и Петр Дубров, который сейчас тоже находится на МКС. Режиссер-постановщик фильма Клим Шипенко подчеркнул, что космонавты сыграют не самих себя, а некий экипаж, оказавшийся в предлагаемых обстоятельствах. Тем не менее сценарий адаптировали с учетом индивидуальных особенностей и характера каждого исполнителя. Не исключено, что и представителей дублирующего экипажа можно будет увидеть в кинокартине. Клим Шипенко рассказал, что исполнителей других ролей в фильме «Вызов» утвердят уже после того, как отснимут сцены на МКС.

Примерять на себя чужую профессию пришлось и космонавтам, и участникам космического полета. По словам Юлии Пересильд, работа над ролью и подготовка к полету процессы прямо противоположные. Если актерская профессия требует проявления эмоций и чувств, то готовиться к экспедиции на МКС надо было с «холодной» головой, изучая множество предметов и соблюдая строгую дисциплину.

Однако трудности, с которыми сталкивались все участники амбициозного проекта, не заставляют отказаться от идеи ускоренной подготовки к полетам людей самых разных профессий. Напротив, практика показала, что это вполне реально и даже необходимо.

«Сейчас стояла задача подготовить к полету актрису и режиссера для съемок художественного фильма. Но не исключено, что в будущем мы сможем ускоренно подготовить врача или человека другой специальности, например, для оказания помощи экипажу или личного участия в каком-нибудь важном эксперименте на МКС», − отметил Антон Шкаплеров.

В ходе пресс-конференции ее участники рассказали, что связывает каждого члена основного экипажа МКС-66 с Севастополем, какие личные вещи они берут с собой в космическую командировку и смогут ли разбить тарелку, что обычно символизирует начало съемок кинофильма.

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