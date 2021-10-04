Поздравление байконурца, космонавта Роскосмоса Олега Артемьева с Днём запуска первого искусственного спутника Земли

Source: Russia Federal Space

Дорогие байконурцы! Я очень счастлив, что в этот праздничный день я нахожусь вместе с вами в родном и дорогом моему сердцу Байконуре!

4 октября — это первый космический праздник, который байконурцы подарили человечеству. Этот праздник стал возможен благодаря героическому и самоотверженному труду первого поколения байконурцев — ветеранов-первопроходцев космодрома, которые в неимоверно сложных условиях смогли построить первый в мире космодром, создать город в пустыне, подготовить и запустить первые ракеты и спутники. Низкий поклон ветеранам космической гавани.

Мне посчастливилось, что мои детство и юность прошли на Байконуре. И вдвойне счастлив, что с родной для меня земли я дважды отправлялся в космос. Воочию наблюдая, как работают сейчас испытатели космодрома, могу с уверенностью сказать, что вы — достойные продолжатели первопроходцев Байконура.

Готовясь к полётам в космос, я часто бываю в городе Байконуре и вижу, как в последние годы на глазах хорошеет город, обретая современный и ухоженный вид. Цените, любите и берегите наш Байконур — единственный город, обладающий такой уникальной космической аурой.Счастья вам, здоровья, удачи во всех делах, дорогие земляки!С праздником!Байконурец, Герой России, лётчик-космонавт РФ Олег Артемьев

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