Олег Матыцин наградил лауреатов премии Паралимпийского комитета России «Возвращение в жизнь»

Source: Russia Ministry of Sport

1 октября в Дзержинске (Нижегородская область) состоялась XVI торжественная церемония награждения премий Паралимпийского комитета России «Возвращение в жизнь». Мероприятие прошло при поддержке Минспорта России в рамках VII Всероссийского форума по развитию паралимпийского движения.

В церемонии приняли участие Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, исполняющий обязанности президента ПКР Павел Рожков.

В адрес участников и гостей церемонии было зачитано приветствие Президента Российской Федерации Владимира Путина. В послании главы государства говорится:

«Среди лауреатов премии – настоящие герои XVI Паралимпийских летних игр в Токио. Выступая в нейтральном статусе, вы стремились прославить Россию своими достижениями, укрепить её авторитет как ведущей спортивной державы, содействовать развитию паралимпийского движения. Отмечу, что это удалось вам в полной мере.

И сегодняшнее торжество – дань признательности вам, вашим наставникам, волонтёрам и общественным деятелям, всем, чей поистине подвижнический труд, целеустремлённость, вера в себя и в свои возможности являются вдохновляющим примером для окружающих.

Сердечно поздравляю вас с заслуженной наградой и от всей души желаю удачи и новых побед в жизни и в спорте».

Лауреатов церемонии поздравил Олег Матыцин.«Мы живём в одном обществе. И очень важно, чтобы все понимали свою ответственность. И государство, и общественные организации, и бизнес – все должны содействовать развитию паралимпийского движения, ведь за ним стоят люди, своим примером показавшие умение преодолевать жизненные сложности. Это ещё раз доказали победы наших паралимпийцев в Токио, в основе которых – колоссальный труд и любовь к своему делу, уважение к тренерам и преданность родной стране», – отметил Министр.

Олег Матыцин и Глеб Никитин наградили лауреатов в номинации «Что наша жизнь? – Борьба!». Ими стали двукратный паралимпийский чемпион Токио по лёгкой атлетике спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата Дмитрий Сафронов, паралимпийский чемпион и двукратный серебряный призёр Токио по лёгкой атлетике спорта лиц с ПОДА Андрей Вдовин и заслуженный тренер России, наставница Дмитрия Сафронова и Андрея Вдовина Галина Кошелева.

Лауреатами премии также стали:

Номинация «Сила в воле»:

трёхкратная паралимпийская чемпионка и серебряный призёр Токио по плаванию спорта лиц с интеллектуальными нарушениями Валерия Шабалина и заслуженный тренер России, наставница Валерии Шабалиной Татьяна Новикова

Номинация «Преодоление»:

трёхкратный паралимпийский чемпион и двукратный бронзовый призёр Токио по плаванию спорта лиц с ПОДА Роман Жданов и заслуженный тренер России, наставница Романа Жданова Елена Соколова

Номинация «Поворот судьбы»:

двукратный паралимпийский чемпион Токио по велоспорту среди лиц с ПОДА Михаил Асташов

Номинация «И жизнь, и слёзы, и любовь…»:

паралимпийская чемпионка, двукратный серебряный и бронзовый призёр Токио по плаванию спорта слепых Дарья Пикалова и её супруг, массажист сборной команды России по плаванию спорта лиц с ПОДА Александр Пикалов

Номинация «Второе дыхание»:

трёхкратный паралимпийский чемпион Токио о плаванию спорта лиц с ПОДА Андрей Калина

Номинация «Я люблю тебя, жизнь»:

двукратный паралимпийский чемпион Токио по плаванию спорта лиц с ПОДА Богдан Мозговой и двукратный паралимпийский чемпион и серебряный призёр Токио по плаванию спорта лиц с ПОДА Андрей Николаев

Номинация «Возвращение в жизнь»:

двукратный паралимпийский чемпион Токио по фехтованию спорта лиц с ПОДА Александр Кузюков

Номинация «Точка опоры»:

глава города Дзержинска Иван Носков

Номинация «Личным примером»:

директор Спортивной школы олимпийского резерва «Салют» г. Дзержинска Андрей Куваев и главный тренер паралимпийской сборной команды России по плаванию, заслуженный тренер России Юрий Назаренко

До начала церемонии Олег Матыцин провёл встречу с лауреатами премии, поздравил спортсменов с успешным выступлением на Паралимпийских играх в Токио и пожелал новых побед. Министр вручил значки «Заслуженный мастер спорта России» победителям Игр Михаилу Асташову (велоспорт, ПОДА) и Даниилу Смирнову (плавание, ПОДА).

В рамках рабочего визита в Дзержинск Олег Матыцин посетил Спортивную школу олимпийского резерва «Заря», стадион Спортивной школы «Химик» и стадион «Капролактамовец».

Фото: Паралимпийский комитет России

Пресс-служба Минспорта России

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