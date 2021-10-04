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#НПО Энергомаш04.10.2021 11:00

На Энергомаше молодые руководители учатся управлять настроениями в коллективе

Научно-производственное объединение «Энергомаш» имени академика В.П. Глушко (входит в состав Госкорпорации «Роскосмос») продолжает развивать управленческие компетенции молодых руководителей. Тренинг «Эмоциональный интеллект в действии» был организован для молодых начальников отделов и секторов конструкторского бюро.

«Сложность работы руководителя любого уровня заключается в том, что он должен одновременно уметь решать срочные рабочие вопросы, принимать технические решения и заботиться о своих коллегах и подчиненных. Проблема в том, что эти два направления задействуют различные отделы мозга, а эффективное управление — в нахождении правильного сочетания „рационального“ и „эмоционального“. На данном тренинге мы учим находить этот баланс, — рассказала Наталья Данильцева, начальник отдела оценки и развития персонала. — До конца года планируется провести несколько тренингов, на которых участники освоят новые инструменты управления подчиненными и взаимодействия с коллегами. Все это — для повышения эффективности работы».

Как пояснил тренер Иван Молчанов, на проводимом им тренинге слушатели разбирали механизмы управления эмоциями других людей.

«Учим теорию и отрабатываем на практике, как влиять на настроение подчиненных, как развивать эмпатию и уметь считывать эмоциональное состояние коллег. Использование слушателями полученных навыков положительно отразится на микроклимате в их коллективах. А эмоциональное состояние людей — один из важных факторов в работе. Когда у человека хорошее настроение — он более эффективен, полнее раскрывает свой потенциал», — рассказал Иван.

Тренинг проводится в рамках модульной программы развития управленческих компетенций молодых инженеров-конструкторов, которую организовало Управление обучения и развития персонала. В предыдущих модулях программы проводились проблемно-ориентированная сессия и деловая игра.

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