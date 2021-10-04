М. Павлова объявила старт Шестого всероссийского конкурса «Портрет твоего края-2022»

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор пригласила коллег возглавить региональные этапы мероприятия.

Сенатор РФ, представитель от исполнительного органа государственной власти Челябинской области Маргарита Павлова ПавловаМаргарита Николаевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Челябинской области объявила старт Шестого всероссийского конкурса «Портрет твоего края-2022». Проект проводится на платформе сообщества «Живые города».

«Идея конкурса проста и правильна. В форме эссе, сочинений, дискуссий, детей учат развивать их лучшие нравственные качества, размышлять на тему любви к своей малой Родине, прославляя ее. В условиях современных реалий конкурс приобретает новое звучание. Этот масштабный образовательный проект уже шестой год поддерживает Совет Федерации», — отметила Маргарита Павлова.

География проекта выросла с двадцати до практически сорока субъектов Российской Федерации

«География проекта выросла с двадцати до практически сорока субъектов Российской Федерации. В этом есть заслуга моих коллег сенаторов», — сказала Маргарита Павлова. Она подчеркнула, что в этом году к всероссийскому мероприятию с участием школьников приглашены все субъекты РФ.

Маргарита Павлова объявила старт Шестого всероссийского конкурса «Портрет твоего края-2022»

В 2021 году в мероприятии приняли участие свыше 450 тысяч школьников из 39 субъектов Российской Федерации. Подведение итогов традиционно прошло в виде тематической экспозиции в верхней палате парламента.

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